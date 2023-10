En esta jornada tras suspenderse por segunda vez una reunión entre los diferentes referentes del PRO, finalmente la cúpula del partido está reunida antes de la conferencia de prensa anunciada por Patricia Bullrich para blanquear el apoyo a Milei para el balotaje.

La postura de Mauricio Macri y Patricia Bullrich de apoyar a Javier Milei a cambio de ocupar varios ministerios, entre ellos el de Seguridad, ofrecido por el libertario para la ex candidata presidencial, generó controversia en otros dirigentes que se oponen a esa toma de posición.

Cabe recordar que los ofrecimientos a Bullrich llegaron luego de las durísimas críticas vertidas por Milei en campaña, en la que acusó a la dirigente del PRO de “montonera que ponía bombas en jardines de infantes”, cuestión que le valió una denuncia penal por parte de Bullrich

Por su parte, otro sector de PRO, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y otros referentes, no está de acuerdo con dar apoyo a Milei en el balotaje y en cambio prefieren que el espacio se declare prescindente y deje en libertad de acción a sus votantes.

Después de la dura derrota de Patricia Bullrich del último domingo en las presidenciales, Juntos por el Cambio se enfrenta al riesgo de un quiebre en la Alianza, en virtud de la falta de acuerdo sobre el posicionamiento del espacio en relación a los apoyos para la segunda vuelta.

Desde el radicalismo, que se reúne en esta jornada, algunas voces de dirigentes históricos, como Ernesto Sanz, uno de los fundadores de Juntos por el Cambio, criticaron en duros términos la posibilidad de apoyar a Milei, propuesta por Mauricio Macri y Bullrich.

“Como radical encuentro tantas razones para no estar con Milei, tanto como con Massa, pero ahora no se trata de eso, se trata de que primero resuelvas que querés hacer con tu propio activo”, dijo el dirigente mendocino.

Y advirtió que si Macri y Bullrich toman esa decisión en soledad, se parte la alianza. “Si hay diferencias, no hay camino común”, resaltó Sanz.

A su turno, el cordobés Mario Negri, que estará presente en la reunión del radicalismo, advirtió que el centenario partido no puede apoyar al libertario, que insultó a Raúl Alfonsín y calificó a su gobierno como el peor de la historia en numerosas oportunidades.

A través de su cuenta de X, Negri posteó: “¿El peor presidente? Recuperó la democracia (que algunos no valoran). Enjuició a las Juntas Militares. Resolvió la paz con Chile. No robó, no se enriqueció. Resistió a los levantamientos carapintadas. Jamás hizo política sembrando odio”. #Alfonsin #DemocraciaParaSiempre