El jefe de Gobierno porteñó y ex precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, reiteró que no votará a ninguno de los dos candidatos que se enfrentarán en el balotaje el próximo 19 de noviembre y criticó a Mauricio Macri por el acuerdo con el libertario. "No voy a votar a Milei ni tampoco a Massa, los dos me parecen malos", señaló y volvió a diferenciarse del ex presidente.

“Tengo mis convicciones y las ratifico y son diferentes a las que hoy está mostrando Mauricio”, resaltó y sostuvo que Milei se caracterizó por su incoherencia a lo largo de la campaña, en una entrevista publicada en Perfil.

“Hace un mes era la dolarización, después todos sus economistas la pusieron en duda. Ahora, la ratifica. Entonces, ¿cree en la dolarización o no?”, expresó.

“Hoy las posiciones que uno escucha de Milei, son el extremo del extremo, volvieron a ratificar ayer el tema del mercado de órganos, volvió a ratificar ayer la santificación de la dolarización. Son posiciones extremas que el PRO nunca tomó”, aseguró en un tiro por elevación a Macri y Bullrich.

En esa dirección acentuó su señalamiento a la candidata de Juntos por el Cambio que salió tercera en las generales y que hoy hace campaña por el líder de La Libertad Avanza, cuando hace un par de semanas lo criticaba duramente. “A Patricia la escuché decir ‘las ideas de Milei son malas y peligrosas’, recordó.

A pesar de su prescindencia y su voto en blanco para el balotaje, Rodríguez Larreta, insistió en que “Argentina necesita diálogo y consenso (….) a partir de un acuerdo amplio". Sin embargo dijo que la situación actual refuerza la idea de que Juntos por el Cambio debe ser oposición. “Todo lo que tenemos que hacer es para tratar de mantener la oposición lo más grande posible” para controlar “al que gane”.

De esa manera, volvió a ponerse en contra de la decisión unilateral e inconsulta de Mauricio Macri, de acordar con el libertario. “Estas posiciones de extrema derecha que en algunos otros países han ganado elecciones, después terminan fracasando. No creo en eso. Por qué lo hace, la verdad que no sé, te sugeriría hablar con Mauricio. No suscribo el irnos a posiciones extremas”, aseveró Rodríguez Larreta.

En esa dirección, se refirió a la postura de algunos miembros del PRO, encabezados por Macri, pedir el voto para Milei, sin embargo señaló que no es generalizado ese apoyo. “No veo una gran mayoría del PRO que suscriba las ideas de extrema derecha de Milei, veo algunos que lo pueden hacer por conveniencia o veo a otros que lo apoyan a Milei porque creen que es el menos malo. Entonces no estoy seguro de que haya una cosa mayoritaria ideológicamente apoyando a Milei”, estimó.

Finalmente, recordó que Macri durante la campaña pareció apoyar más a Milei que a la propia Bullrich, lo que había generado enojos y reclamos al ex presidentes de varios dirigentes partidarios. “Le dio señales positivas a Milei desde el principio, y eso ya muestra una diferencia de visión del país que queremos”, concluyó.