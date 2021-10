De gira por el sudeste provincial, el gobernador Juan Schiaretti volvió a hablar con la prensa y repartió críticas contra el Gobierno nacional y el macrismo.

“Tanto la gestión anterior como el kirchnerismo, chocaron el país”, dijo en una conferencia de prensa en Laborde, departamento Unión, dónde inauguró una planta cloacal.

Unas horas antes pasó por Monte Maíz, donde se reunió con cooperativas agrícolas y recorrió las obras de la Ruta 11. En plena campaña, pero sin la compañía de las candidatas legislativas, Natalia De la Sota y Alejandra Vigo, el Gobernador apuntó duro contra la actual vicepresidenta: “Fue la que más discrimina a Córdoba y la sufrimos los cordobeses”, dijo.

Consultado sobre la acusación del Gobierno nacional sobre el rol de Epec en las tarifas de luz y gas, el mandatario aseguró que es responsabilidad del Frente de Todos.

“Acá estamos discutiendo subsidios, no tarifas”, dijo Schiaretti. “Y lo que la vicepresidenta, que retuiteó lo que dijo el secretario de Energía, no dice es que todos los subsidios se los lleva el Amba. ¡Y a mí no me extraña que diga eso la vicepresidenta! Ella fue, como presidenta, la que más discriminó a Córdoba y lo sufrimos los cordobeses”, agregó.

