Llegó el invierno: ¡a cuidar las plantas!

Con la llegada del invierno cambian nuestros hábitos: preferimos comida calentita, nos

abrigamos con muchas capas de ropa, nos escabullimos cerca de las estufas en casa y amamos los días en los que el sol asoma para salir un ratito al patio.

Y así como el clima nos influye, también incide en las plantas y es nuestra tarea acompañarlas para que puedan pasar la época más fría del año de la mejor manera. Te contamos en esta nota cómo lograrlo optimizando los recursos en su cuidado.

El frío es una clima que puede ser cruel con nuestro jardín por lo que es necesario ajustar

algunos cuidados que veníamos teniendo. María Eugenia Rocha, Ingeniera Agrónoma y

especialista en parquizaciones, nos resuelve inquietudes en esta nota y explica qué debemos

tener en cuenta, junto a algunos TIPS:

- El riego y las heladas

En Invierno, como ya sabemos, la demanda del riego baja debido a que tanto las plantas como

el césped transpiran menos debido a las bajas temperaturas. Sin embargo, Eugenia advierte

que el riego es un aliado ante un pronóstico de heladas o bajas temperaturas (menores a 5

grados centígrados) y recomienda regar en forma de lluvia o aspersión sobre las plantas y el

césped cuando está bajando el sol para que, con el descenso de la temperatura, se congele

sólo el agua que se encuentra sobre la superficie de las hojas, protegiéndolas. Asimismo,

destaca que esta tarea se puede realizar 2 veces por semana y que también podemos proteger

nuestras plantas con abono y la utilización de mallas antihelada que podemos comprar en los

viveros de cercanía.

TIP: Recordá desconectar y vaciar las mangueras para que se vacíen bien. De esta manera

evitamos que se rompan porque, si les queda agua, se puede congelar aumentando su volumen y afectar la manguera.

- El césped cambia de color, ¿es normal? ¿debemos cortarlo?

Existen diferentes especies de césped, algunos permanecen en un estado de letargo en el

invierno, perdiendo la coloración y por lo tanto NO PRECISAN CORTE ya que no presentan

crecimiento. Otras especies están verdes pero no crecen demasiado, por lo tanto la tarea de

corte de césped se suspende hasta que el crecimiento se active con las primeras lluvias y las

temperaturas más altas.

- Las raíces de las plantas, ¿están protegidas al estar bajo tierra?

Las raíces están protegidas pero podemos ayudar a mantener la temperatura y la humedad

colocando hojas secas en las cazuelas o agregando abonos orgánicos como compost o

lombricompuesto.

- ¿Es un buen momento para trasplantar, fertilizar o podar?

Eugenia explica que se pueden realizar trasplantes en esta época, pero siempre acompañados

de PODA ya que el pan de tierra que se obtiene al trasplantar contiene menos volumen de

raíces y reduce la capacidad de absorción de agua.

Asimismo, las PODAS que recomienda hacer son las que sirven para reducir volumen o corregir

ramas mal orientadas en árboles siempre y cuando podamos realizarlo sin dañar la planta.

TIP: realizar los cortes de manera prolija, evitando desgarros o heridas. Además, también podemos FERTILIZAR con abonos orgánicos para que la vegetación conserve

su temperatura.

Por otro lado, las plantas que tenemos dentro de nuestra casa, también son expuestas a

cambios en el ambiente que debemos considerar. Al tener los hogares calefaccionados, cambia

la temperatura y la humedad del ambiente.

Cada uno en su lugar

Cada planta tiene su espacio en casa, pero en esta época pueden necesitar más luz y debemos

acercarlas a las zonas más luminosas. Sin embargo, si las dejamos muy cerca de las ventanas, el frío de las heladas puede hacerles daño. También debemos preservarlas de las fuentes de calor que utilicemos para calefaccionar.

TIP: JUNTAR todas las plantas que tenemos en el hogar y buscar un lugar que tenga buena luz y temperatura.

¿Cómo debemos regarlas?

La Ingeniera Rocha recomienda regar las plantas que tenemos en maceta una o dos veces por

semana y rociar con agua ayudado de un atomizador para mantener la humedad, ya que las

fuentes de calor resecan las plantas.

Opciones para embellecer más tus rincones

Eugenia recomienda para el jardín los plantines florales de estación porque en el invierno son

muy pocas las especies que florecen y destaca una variedad interesante para la época: la

Nandina firepower porque cambia su coloración con el frío. Y, para decorar el interior de

nuestro hogar, la preferida es la Violeta de los Alpes.

Estos son algunos consejos para que tus plantas continúen sanas ante las bajas temperaturas,

cuides los recursos y disfrutes tus ambientes. Te invitamos a conocer más consejos en las

Redes Sociales de Aguas Cordobesas: Facebook, Instagram y Twitter.