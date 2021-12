A partir de este jueves 9 de diciembre, estarán habilitados 21 puntos de acopio para de pilas y baterías en desuso, informó la Municipalidad de Córdoba.

"Por primera vez la ciudad de Córdoba tendrá un servicio de recolección exclusivo de pilas y baterías, así como de su recupero para la reinserción dentro de la Economía Circular y disposición final sólo de aquellos elementos que sean irrecuperables", expresaron.

¿Dónde están los puntos de acopio?

Los vecinos podrán dejar las pilas y baterías en los Centros de Participación Ciudadana (CPC), Palacio Municipal, Jardín Botánico, Ente BioCórdoba (sobre calle Rondeau 798) y otros cinco puntos que la secretaría de Ambiente dispondrá en los próximos días.

Además, Municipalidad dispuso de contenedores en los CPC para el acopio de residuos eléctricos y electrónicos, tales como impresoras, televisores, computadoras que son recogidas cada 15 días. Ese trabajo lo realiza la empresa ProGeas para su posterior tratamiento en la ciudad de James Craik.

¿Qué pilas y baterías se pueden depositar?

• Pilas y Baterías de Litio de todo tipo y usos.

• Pilas y Baterías de todo tipo y composición de materiales (pilas alcalinas o recargables, botón, especiales, de celulares; etc.).

• Baterías de plomo / acido en sus diversas aplicaciones.

• Baterías de comunes de UPS y/o luces de emergencias de todo tipo y uso.

• Baterías de soporte energético para actividades específicas (minera, telecomunicaciones; energías renovables, etc.) de todo tipo de materiales que la conforman.

• Baterías de celulares; de equipos médicos; de herramientas de mano; etc.

• Baterías y Acumuladores de Power Bank; de Viviendas aisladas; de vehículos eléctricos; de Energías Renovables; etc.

¿Qué se hacen las pilas?

La empresa SOLar, con sede en Toledo, será la encargada de la gestión de los residuos de pilas y baterías.

Los residuos serán desguazados y se procesarán para su reciclado como materias primas. Algunos elementos de utilidad son el grafito, cobre y el litio. Estos elementos ses utilizan para fabricar baterías nuevas.

La empresa expresó que su intención es recuperar todo el material de baterías de litio, que son importadas, para desarrollar una batería de producción cordobesa y que utilice 90% de materiales recuperados y 10% de sal de litio importado.

Los elementos no recuperables o peligrosos serán tratados en forma correcta en instalaciones habilitadas a tal fin por las autoridades competentes.