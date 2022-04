"La muerte de Nora Dalmasso estuvo organizada: era una venganza"

En el comienzo de la décimo primer audiencia del juicio por el crimen de Nora Dalmasso, su viudo y único imputado, Marcelo Macarrón, pidió volver a declarar para responder a las acusaciones lanzadas el martes por Justo César Magnasco y su exesposa, María del Carmen Garro.

"En primer lugar, yo quería declarar ayer cuando terminaron las barbaridades que declaro el Dr. Magnasco y su mujer, pido un asesoramiento de mis abogados que era mejor declarar hoy por que ayer fue un día largo y haber escuchado tantas mentiras y barbaridades me fui muy mal", empezó diciendo Macarrón.

En esa línea, el único imputado por el homicidio de su esposa, desmintió las versiones sobre la supuesta consulta por un plazo fijo que Macarrón compartía con Nora y manifestó que no fue quien invitó a Daniel Lacase al viaje a Punta del Este al aclarar que el abogado Lacase "solo quería viajar para alquilar una casa en La Barra".

Posteriormente, se refirió al polémico viaje a Punta del Este, al cual Lacase se había "colado".

"Quiero aclarar como Lacase va a este viaje", indicó Macarrón: "La semana anterior a mi cumpleaños Daniel me invita a su casa a comer un asado, estaba Daniel, Silvia, yo iba con mi mujer, yo le comento que tenia un viaje con la "Peña 36" a Punta del Este a jugar al golf, le comento que me había quedado solo por que todos ya se habían organizado para ir y que yo no iba a ir solo en el auto", señaló.

Y dejó en claro que "no fue invitación mía, íbamos a hacer el viaje juntos por que yo me había quedado solo y Daniel quería viajar para alquilar una casa en la Barra en el mes de enero", explicó el viudo.

Posteriormente, brindó detalles de lo que pasó en el torneo de golf en Uruguay y señaló que, luego de ganar, "fuimos con Daniel al Puerto a comer y luego me pide que lo acompañe a La Barra a ver la casa. Cuando íbamos Daniel se baja a hablar por teléfono, me llamo la atención. Era Silvia Magallanes que lo llamaba. Luego el me dice bájate y ahí me dijo “LA MATARON A NORA”.

Por otro lado, Macarrón desmintió a la ex esposa de Magnasco, diciendo "Marita Garro es una mentirosa, nunca estuvo en mi casa, nunca subió a la planta alta, nunca le dije que si el que había matado a Nora era su cuñado nuestra amistad debía de continuar".

"La muerte de Nora Dalmasso estuvo organizada: era una venganza"

En tanto, antes de ingresar a Tribunales, el abogado Nicolás Curchod, cercano al ex ministro de Seguridad Alberto Bertea y anfitrión de un asado del que participó Rafael Magnasco para la época del crimen, dijo a los medios que "La muerte de Nora Dalmasso estuvo organizada: era una venganza".

El letrado sostuvo que era un "pinche" de tribunales en aquella época. Está previsto que brinde declaración testimonial este miércoles.

También declararán este miércoles Bertea y Jorge Manuel Rocha, médico personal de Alicia Cid, y que iba a declarar ayer.