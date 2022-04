Justo César Magnasco, hermano de Rafael Magnasco -el primer imputado por el crimen de Nora Dalmasso- es uno de los que participó, junto a Marcelo Macarrón, del torneo de golf en Punta del Este, Uruguay, cuando fueron anoticiados del homicidio de la mujer, en noviembre de 2006.

En ese marco, el testigo contó que compartió más de diez horas de viaje en auto de regreso a Río Cuarto con el viudo y con Daniel Lacase, el primer abogado y vocero de los Macarrón.

En su declaración, Magnasco dijo que “era amigo de Macarrón” en el momento en que se registró el crimen de Nora, pero que dejó de serlo cuando comenzaron a inculpar a su hermano Rafael en la causa.

Además, cuestionó la presencia de Lacase en el grupo que participó del torneo de golf en Uruguay porque, dijo, nunca lo había visto jugar y “siempre viajaban los mismos”. En ese sentido, contó que “nadie quería que fuera” y que “hasta hubo una apuesta” entre algunos de los que integraban la comitiva, cuando comenzaron los rumores de que Lacase iría a Punta del Este, cosa que finalmente ocurrió.

Además, el testigo declaró que el primer abogado de Macarrón no integró ninguna de las parejas de golfistas que se conformaron en tierras uruguayas para participar del torneo.

Ver también: Crimen de Nora Dalmasso: expectativas en el arranque de la cuarta semana del juicio

En una declaración anterior que fue leída en la audiencia de este martes, Magnasco había señalado que entre los golfistas se consideraba una “situación extraña” la presencia de Lacase, “porque no estaba invitado”. Además se leyó también que había declarado presenciar el momento en que el abogado del viudo le entregaba 20.000 dólares a Gustavo Gagna (marido de Rosario Márquez, amiga de Nora) para una operación inmobiliaria en el vecino país.

Respecto del crimen dijo: “Mi convencimiento es que alguien o algunos saben más”.

El regreso en auto desde Punta del Este, tras el asesinato de Nora

Magnasco contó que el domingo, cuando se conoció la noticia del asesinato de Nora y emprendieron el regreso, él viajó de acompañante en el auto que manejaba Daniel Lacase y en el que también iba Macarrón.

Ante el tribunal, recordó también un diálogo telefónico mantenido entre el abogado Lacase y el por aquel entonces jefe de la Departamental Río Cuarto de la Policía, comisario mayor Sergio Comugnaro.

Posteriormente, la defensa del viudo indagó a Magnasco hasta dejar al descubierto que es consuegro del empresario Michel Rohrer, apuntado por varios testigos a lo largo de sus testimoniales, entre ellos, los hijos de Nora. Es que una de las hijas del ex amigo de los Macarrón se casó con un hijo del cuestionado "francés".

Ver también: ¿Por qué apuntan contra el abogado Lacase y el “uso político de la causa”?

Qué dijo su ex mujer

Durante la misma audiencia, María del Carmen Garro, ex mujer de Justo Magnasco contó que era amiga de Nora, pidió justicia por ella y recordó que la tarde del viernes 24 de noviembre de 2006, la mujer la había llamado para invitarla a cenar pero que prefirió quedarse en casa con sus hijos. Fue la última vez que hablaron.

Dijo también había dejado de ser amiga del viudo cuando este le habló de sospechas en contra de quien era su cuñado. Precisamente, contó que una semana después del asesinato de su amiga, pasó por la vivienda familiar con su hijo más chico y que Macarrón la invitó a subir a los dormitorios. Una vez frente al placard de Nora le manifestó que no sabía qué hacer con toda su ropa. Mientras descendían, el médico le arrojó: “Si Rafael, tu cuñado tiene algo que ver en esto, yo quiero que nuestra amistad siga". A lo que ella contestó: “Rafael no es”. Desde ese momento no volvieron a hablarse.

Garro criticó a la justicia por haberse enfocado más en ventilar la vida privada de Nora Dalmasso que investigar el asesinato. Recordó que su cuñado estuvo imputado casi cinco meses y que “para toda la familia fue un dolor tremendo”.

Dijo, además, estar reviviendo “la pesadilla” que atravesó hace 16 años porque por estos días en el juicio se ventilan nombres y acusaciones sin pruebas. El abogado Brito le preguntó en relación a quién hacía el comentario y la mujer citó como ejemplo a Miguel Rohrer, su consuegro.

En otro pasaje de su declaración criticó al viudo por su “actitud permanente de aparentar, exhibir logros y adquisiciones” y señaló que le soprendió que Facundo Macarrón no hubiese pedido justicia por su madre. “Yo tengo cuatro hijos y si me mataran estoy segura de que ellos pedirían justicia por mí”.