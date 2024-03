Por las principales avenidas céntricas de la ciudad de Córdoba, como en las principales capitales argentinas, miles de personas marcharon en conmemoración de este 24 de Marzo, fecha que marcó en 1976 una de las etapas más oscuras de la historia argentina.

En Córdoba, fueron, según los organizadores, cerca de 150.000 las personas que marcharon, para compartir sus anhelos y esperanzas de mantener la memoria para la verdad y la justicia en nuestro país.

Desde el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba se dio a conocer el Documento de la Marcha del 24 marzo 2024 bajo el título: "Con Democracia y Memoria la tiranía se va a caer. Ni olvido ni perdón. La Patria no se vende".

En el documento hay fuertes críticas al negacionismo sobre lo sucedido durante la dictadura militar por parte del presidente Milei y su vicepresidenta Villarruel junto a una serie de reclamos contra las políticas del gobierno nacional, al tiempo que expresa de manera textual:

No hay verdad incompleta, hay Memoria Verdad y Justicia siempre. La potencia de la movilización multitudinaria, que, como todo ritual, desborda las calles de nuestro país cada 24 de marzo, este año se verá intensificada en el 48° aniversario de la última dictadura cívico-militar eclesiástica argentina. Las medidas de coyuntura de un Gobierno Nacional negacionista, cuyas políticas económicas y sociales guardan gran similitud con las instauradas tras el golpe de Estado de 1976, multiplicará su impacto.

Desde el golpe en Honduras, seguido por los acontecimientos contra Lugo, Dilma, Lula, Evo y Castillo, el intento de magnicidio a Cristina Fernández y su proscripción, es evidente la ruptura del pacto democrático en la región latinoamericana.

Asimismo, estamos presenciando un Plan Cóndor 2 en su fase 3, o un plan contrainsurgente para América Latina.

El mundo vive azorado por las guerras de 4ta generación, guerras del cual no solo son parte los estados, si las corporaciones, en territorios supra estatales y tecnológicos, la población mundial no sale de su estupor, basta mostrar dos fotografías reales: el genocidio a la población de la Franja de Gaza y la reciente masacre en Moscú, hechos violatorios de los DDHH universales.

El objetivo, como en el pasado, es colonizar nuestros países, disciplinar a nuestro pueblo y a sus líderes para que "no se atrevan a tanto", para evitar que se les ocurra nuevamente distribuir la riqueza y afectar los intereses económicos oligárquicos de cualquier tipo.

Para lograr esto en el pasado, "desaparecieron" de manera criminal a 30.000 personas, incluyendo militantes, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, disidencias y profesionales. Además, se comprobó que sufrieron torturas y vejaciones. También se apropiaron ilegalmente de más de 300 nietos y nietas.

Dejaron secuelas profundas en toda la sociedad, el daño extensivo; los juicios por crímenes de lesa humanidad han revelado que 46 mil personas fueron afectadas por la última dictadura militar.

El plan económico implementado por Martínez de Hoz, quien representaba a la embajada de Estados Unidos en el Plan Cóndor I, se estableció de manera forzosa y violenta con la complicidad de sectores mediáticos, políticos, económicos, eclesiásticos y civiles. El objetivo era despojar al país de sus recursos naturales y riquezas, imponiendo así el saqueo y la hambruna en la población. En la actualidad, figuras como Milei, Villarruel y Macri buscan promover políticas y leyes anticonstitucionales, como el decreto Nº 70/2023, que fue recientemente rechazado por el Senado de la Nación y está pendiente de debate en la Cámara de Diputados. Esto se alinea con las propuestas que Javier Milei presentó en la apertura de sesiones del Congreso Nacional el 1 de marzo. Milei 'invitó', bajo coacción, a firmar lo que se ha denominado el Pacto de Mayo en Córdoba el día 25 del mes en cuestión. Este pacto incluye puntos como una reforma laboral que perjudicaría al mundo laboral y una nueva distribución de ingresos fiscales que afectaría las economías provinciales y las dejaría en una posición vulnerable y de rehenes.

La pobreza se disparó; en enero, el primer mes del gobierno completo de Javier Milei, alcanzó más del 57%. Este es el peor registro en 20 años y también se señaló un aumento del 15% en la cantidad de personas en situación de indigencia. Las desregulaciones financieras, la apertura de las importaciones de alimentos, la inflación oligopólica tras la devaluación y la eliminación de políticas públicas inclusivas reflejan crudamente políticas neoliberales. Estas políticas conforman un cóctel que genera incertidumbre sobre cuándo se cosechará la tempestad en un pueblo que está ¿al borde del hartazgo? o ¿con una paciencia inusitada?

Javier Milei y Victoria Villarruel, son abiertamente negacionistas de los crímenes de la última dictadura, en su última aparición pública Milei volvió negar los 30 mil desaparecidos, su discurso se expande, y esto tiene consecuencias, como el reciente atentado político contra la compañera militante de H.I.J.O.S, quien fue atacada por dos individuos que la esperaban dentro de su domicilio, luego de forzar la puerta e ingresar ilegalmente. Este ataque repudiable, se da en el marco de un nuevo 24M y provienen de las usinas de violencia del gobierno.

Hoy, 24 de marzo del 2024, a través de un spot el gobierno nacional reivindica la teoría de los dos demonios, no condena la dictadura militar, niega a las y los desaparecidos y señala que hubo una guerra. No Milei, no hubo guerra, fue terrorismo de estado, fue genocidio y fueron 30000. Este gobierno es lo más próximo a la dictadura militar desde la recuperación de la democracia.

*Tiranía en ejercicio y “democracia” vindicativa

El gobierno de Milei, ajustador y colonizante, con sus pretensiones de que se apruebe un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anticonstitucional con 366 medidas de reforma que desmantelan el estado, y el fallido proyecto de ley que contiene 664 artículos, no está alineado con un régimen republicano. De hecho,

Milei ha declarado la emergencia pública hasta diciembre de 2025, con la posibilidad de extenderla por dos años más. Es decir, el DNU implicaría otorgarle más de 1.000 facultades extraordinarias.

El actual gobierno nacional se caracteriza por un autoritarismo en aumento, que ubica a todos quienes no comulgan con su ideología en un terreno deshumanizante, el enemigo es la gente y sus derechos. Es arbitrario, dispuesto a violar la constitución nacional, represivo y abusivo, por encima de cualquier ley de la democracia burguesa y sus instituciones. La legitimidad electoral para ejercer el gobierno merece nuestro mayor respeto, tal como lo expresó el pueblo tras el resultado del balotaje de 2023. Sin embargo, esto no justifica la ilegitimidad para destruir el estado de derecho, como lo hacen las tiranías políticas.

Para Milei, el Estado es liberticida, y él propone ejercer una "democracia vindicativa" sobre el campo popular, el estado de derecho y los derechos adquiridos por las y los trabajadores, así como del conjunto del pueblo. Venera al liberalismo, pero sus ideas entran en conflicto directo con las de John Locke, quien aboga por un tipo de democracia representativa, o con las de Tocqueville o Mill, cuyos escritos expresan su temor por "la tiranía de las mayorías". En el caso de Milei, que representa a una "primera mayoría optativa", que apenas constituye la segunda minoría electoral en Argentina.

El sofisma del ad populum y el colectivismo ha sido la base sobre la cual se han construido los regímenes tiránicos a lo largo de la historia. La tiranía es demagógica y justifica sus acciones en nombre del bienestar común o del bienestar de aquellos que comparten su proyecto político.

Milei promueve una libertad sin derechos. Muestra aversión hacia el Estado de derecho, añadiendo un elemento peligroso a la gestión de su gobierno: la figura de un profeta mesiánico y autoritario. Milei ha declarado: "el Estado es el enemigo, una asociación criminal" y "la única manera es entrar al sistema y dinamitarlo".

Días antes del balotaje, Victoria Villarruel, la actual vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA), emitió una declaración sobre el futuro y el presente del país: '¿Qué país quieres asumir, uno devastado? ¿Cómo piensas resolverlo si no es con una tiranía?'. No más pruebas, señor Juez.

El gobierno libertario tiene como principales objetivos: "estabilizar la economía" mediante la dolarización y la exclusión social, entregar la patria y su soberanía, y sofocar la protesta social con un aumento de la violencia estatal y el desmantelamiento del estado presente, así como el despido de cientos de miles de trabajadores. Por el momento, esta misión cuenta solo temporalmente con el apoyo de un sector importante de la población, algunos gobernadores del PJ cómplices, Cambiemos y sectores mayoritarios de radicales, el respaldo del poder económico concentrado nacional e internacional y el crédito del FMI.

El gobierno libertario ha introducido una grieta institucional que escala en intensidad. El severo choque económico sobre la población amenaza con desencadenar un explosivo conflicto social. Además, la inscripción geopolítica hiperideologizada podría causar fracturas entre los poderes establecidos.

La "democracia" tiránica surge cuando un gobierno de extrema derecha se desvía hacia el abuso de poder, el autoritarismo político y un salvaje ajuste económico.

Ante esto, el derecho de los pueblos a resistir la tiranía ha sido consagrado como una prerrogativa humana inalienable en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Es importante recordar los rasgos fundamentales del gobierno libertario que ofrecen ejemplos claros de la tiranía en ejercicio actualmente; el 20 de diciembre, Milei presentó un mega DNU que desregulaba la economía. Esto afectó varios aspectos, desde la eliminación de la ley de alquileres y la desregulación de las obras sociales hasta permitir contratos en dólares, algo inaccesible para la mayoría de los argentinos, y facilitar la transformación de empresas estatales en sociedades anónimas. Posteriormente, el 27 de diciembre, envió al Congreso Nacional la "Ley Ómnibus", que en más de 660 artículos proponía cambios económicos, políticos y sociales significativos. Esta ley incluía desde la solicitud de superpoderes y la eliminación de la fórmula jubilatoria hasta el fin de las PASO, un blanqueo, una moratoria, y modificaciones en el Código Penal y el Código Civil.

Además, el 20 de diciembre se implementó un protocolo iniciado por la ministra Patricia Bullrich que buscaba cercenar el derecho a protestar bajo la excusa de interrupciones del tráfico. Incluso el propio Milei supervisó el comienzo de una escalada represiva llevada a cabo por el Gobierno.

Mientras el 22 de febrero el Gobierno nacional decretó el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), transcurría febrero y Milei retiró los fondos de coparticipación a las provincias.

Asimismo, procedió de igual manera con el incentivo docente y la eliminación de subsidios al transporte. Ya en marzo, específicamente el día 5, el gobierno concretó el cierre de la agencia de noticias Télam, iniciando una serie de despidos y exenciones que afectaron a cientos de trabajadores y trabajadoras del INCCA, Centros de Referencias de todo el pais y espacios culturales. Más recientemente, en el mismo Día de la Mujer, el gobierno exhibió públicamente cómo quedó el antiguo Salón de las Mujeres después de anunciar que se convertiría en el Salón de los Próceres, reemplazando los retratos de heroínas nacionales por figuras la figura del genocida Juio Argentino Roca.

Milei lidera un gobierno con características autoritarias y de extrema derecha, se opone abiertamente a los movimientos feministas, critica la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la cual califica de crimen, prohíbe el uso del lenguaje inclusivo y la enseñanza de la perspectiva de género. Ha eliminado el Ministerio de Género y Diversidad, ha suspendido fondos para la educación pública, ignora las negociaciones colectivas y está implementando un plan de aumentos significativos en las tarifas. Todo esto ocurre mientras se mantiene un salario mínimo de 180.000 pesos, en un contexto donde el costo de la canasta básica familiar se aproxima a los 600.000 pesos. El 57% de la población del país, que representa a 27 millones de personas, vive en la pobreza incluso trabajando y lo hace en condiciones de informalidad total, y en este contexto se ha eliminado el

Plan Potenciar y PROGRESAR.

Este proyecto político anarcocapitalista, que recientemente ha cedido la administración de las vías navegables a Estados Unidos, se mantiene hoy día legitimando el sufrimiento ajeno y transformándolo en un goce propio y colectivo de un gobierno que opta por la crueldad y la venganza, distanciándose del respeto por los valores de los Derechos Humanos, lo cual resulta en una situación de combustión social impredecible."

Recientemente, la Asociación Americana de Juristas (AAJ) denunció al gobierno de Javier Milei ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por violaciones al sistema democrático. La institución argumentó que 'se han desatado una serie de medidas que contradicen derechos fundamentales establecidos en la Constitución del país, así como los derechos humanos y el derecho al desarrollo sostenible'. Se han verificado detenciones arbitrarias brutales y el uso de armas químicas.

La AAJ también señaló que, en tres meses, 'hay 3.6 millones de nuevos pobres, millones en situación de emergencia alimentaria, sin acceso a medicamentos, atención sanitaria, vivienda y servicios públicos'. Además, indicó que Milei 'ha recortado fondos en áreas de salud, educación, ciencia (...) y transporte público', lo que ha llevado a que 'las universidades públicas no puedan iniciar las clases', entre otras consecuencias.

Los medios utilizados por el gobierno argentino son inaceptables, según la AAJ, por implicar 'violaciones graves a los procedimientos jurídicamente establecidos y son, sobre todo, incompatibles con el sistema democrático', concluyeron."

*La marcha del 24 de Marzo del 2024 en Córdoba

El Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba realizó un llamado público a principios de febrero para organizar una marcha unitaria el 24 de marzo. En su momento, instamos al conjunto de fuerzas políticas democráticas y organizaciones de Derechos Humanos de nuestra ciudad y provincia a unirse para crear una marcha única y unitaria el próximo 24 de marzo de 2024 en Córdoba.

Afirmábamos y mantenemos que es necesario un 24 de marzo unido y único frente a la extrema derecha que representa el gobierno de Milei y las políticas neoliberales en el ámbito nacional y provincial. Impulsamos el esfuerzo de 'marchar en una sola columna' para manifestar el rechazo unánime al proyecto político de corte fascistoide y antipopular que actualmente gobierna en Argentina.

La adversidad es tan grande que no podemos prescindir de un 24M con una marcha única y unitaria."

Lamentablemente, este llamado ocurre en un contexto de grave seriedad institucional y política debido a las políticas de estado implementadas por el gobierno nacional. Estas políticas pisotean derechos adquiridos, constituyen ataques contra el pueblo, violan flagrantemente la constitución nacional, infringen los derechos humanos y son claramente negacionistas. Además, establecen protocolos represivos y persecutorios. Nos ofrecen motivo suficiente para convocar y participar en una marcha unificada el próximo 24 de marzo, para así enviar un poderoso mensaje de la ciudadanía democrática contra las políticas de Milei y sus aliados en las provincias. Si el resultado no es una marcha unificada, los actores de tal situación serán señalados como responsables temporales de no haber dado un revés este 24 de marzo a las políticas de Milei y Llaryora en conjunto.

Es, era vital una única manifestación multitudinaria de rechazo a las actuales políticas de exclusión social que están devastando los derechos obtenidos y defendidos durante décadas por trabajadores y trabajadoras, organismos de DDHH, organizaciones políticas, juventudes, y el movimiento de mujeres y diversidad. Ante el riesgo de privatización de nuestras empresas nacionales, la explotación de nuestros recursos naturales, y la destrucción de la soberanía económica, social y política de nuestra nación, es imperativo que nos unamos.

Nos enfrentamos a un gobierno de derecha que viola los derechos humanos, con el apoyo de sectores antipopulares tanto nacionales como internacionales, que busca sumir en la miseria a nuestro pueblo y país, mayor endeudamiento a y someter aún más a nuestro pueblo.

Este gobierno nacional no tiene límites, quienes lo integran ya asesinaron, reivindican a la dictadura militar; y tiene como acción política la represión violenta como modo de implementar sus políticas de ajuste, a través de protocolos antidemocráticos y medidas anticonstitucionales, defienden el terrorismo de Estado y mancillan la memoria de nuestras y nuestras y nuestros 30000. El negacionismo manifiesto que profesan intenta destruir 40 años de Democracia, Memoria, Verdad y justicia.

No podemos dejar pasar nuestro repudio al apoyo y relaciones carnales del gobierno de Milei con el gobierno del estado terrorista de Israel, que pretende injerencia en nuestro país y su plan genocida de la población de Palestina, EL Foro sostiene la libre determinación de los pueblos en su lucha por su liberación.

Córdoba, sin plena vigencia de los DDHH

En Córdoba, se llevará a cabo la primera marcha desde el fallecimiento de la Abuela de todos, Sonia Torres. Sin duda, ella estará presente en cada cartel y en cada pañuelo; su búsqueda aún no ha terminado.

A cincuenta años del Navarrazo, nos preparamos para marchar en Córdoba.

Una de las principales consignas del Foro será recordar y condenar el golpe de Estado policial ocurrido en Argentina, que depuso al gobernador constitucional de la provincia de Córdoba, Ricardo Obregón Cano, y a su vicegobernador Atilio López, el miércoles 27 de febrero de 1974.

Mientras el gobierno de Martín Llaryora, socio activo del gobierno nacional, al igual que el de Schiaretti, simula homenajes durante la Semana de la Memoria, nosotros no les creemos. No nos sentamos, ni participamos, ni aplaudimos su simulacro. Tampoco compramos su retórica de cooptación, una práctica habitual en todos los gobiernos cordobesistas. No olvidamos ni perdonamos a este gobierno que adopta como política de estado el uso excesivo de la fuerza: el gatillo fácil (violencia institucional estatal) y la implementación de protocolos represivos. Fue este mismo gobierno el que aplicó primero el protocolo de Patricia Bullrich sobre cinco jóvenes cordobeses. Dicho protocolo, que ha sido cuestionado en las calles y cuya inconstitucionalidad está siendo evaluada en la justicia a través de un habeas corpus.

Es inaceptable que en la provincia donde ocurrieron el Cordobazo y la Reforma Universitaria, se haya solicitado un juicio contra líderes sociales, sindicales y políticos procesados por apoyar la lucha contra el hambre; y que además se lleve a cabo un juicio contra estudiantes por defender la educación pública.

Demandamos la absolución de 27 estudiantes de la UNC que están siendo juzgados.

En consonancia con el plan de ajuste de Milei, y más allá de algún cacareo, se alinea con el gobierno nacional y aplica su propio programa de recortes. Se han producido más de 800 despidos en la administración pública, incluyendo a trabajadoras en situación de precariedad que brindan asistencia en áreas críticas para mujeres, niños y adolescentes vulnerables, como la SeNaf, el PAICOR y el Polo de la Mujer. El Ministerio de la Mujer ha sido degradado a secretaría, con la consiguiente reducción de programas, en un momento en que el aumento del ajuste y la pobreza social intensifica la violencia y los femicidios.

La paritaria docente fue ignorada al inicio de las negociaciones salariales, se consumó un acuerdo lejos de las demanda de las y los docentes, se propuso un incremento salarial que apenas alcanza entre el 40 y 50% del índice de inflación del IPC, aplicable tanto al sector salud como al educativo. El transporte interurbano ha experimentado un aumento superior al 144% en lo transcurrido del año.

Las y los trabajadores de CONICET luchan por un presupuesto que cubra todas las becas de investigación y en defensa del desarrollo científico y tecnológico nacional. Las y los trabajadores de los SRT, con quienes nos solidarizamos junto a todos los trabajadores de prensa, se organizan contra el ajuste y el intento de cierre o privatización de los medios públicos que la propia Universidad Nacional de Córdoba promueve. Las y los trabajadores estatales, las y los jubilados y las y los trabajadores de la salud luchan contra el abandono y el desfinanciamiento.

La Patria se defiende con memoria y con la movilización popular

Nos enfrentamos a un gobierno democráticamente elegido que está dispuesto a degradar la democracia e implementar políticas de ajuste contra trabajadores y trabajadoras, similares a las de la dictadura: un endeudamiento brutal, la venta de los bienes del pueblo, la desregulación económica, la concentración de la riqueza y el aumento de la pobreza. Es el mismo modelo, son las mismas políticas que Martínez de Hoz implementó mediante secuestros y desapariciones. Milei busca concluir esa labor."

La convocatoria es la unidad con un proyecto político superador, que contenga las genuinas experiencias del campo nacional y popular, las de la izquierda; en la calle sí, pero con su correlato y construcción de un sujeto político colectivo que lo conduzca, hoy ausente. Los ruidazos, las manifestaciones emergentes populares son parte de ellos, el propio paro general del 24 de enero lo fue, pero se quedó corto, no tuvo un punto de continuidad, fue espasmo y forzado. Hay que darle rienda a la rebeldía, resistencia e insurgencia popular, pero con sentido político colectivo. El movimiento obrero organizado está llamado a ser fundamental en esta tarea, por ello entendemos que se le debe dar continuidad con un enérgico para general activo impulsado por las centrales obreras (CGT; CTA A y CTA).

Debe haber un sentido crítico profundo, esa es parte de la respuesta que tenemos que dar como movimiento de los DDHH y del campo popular ante este momento que está viviendo la Argentina, de ataque sistemático a los derechos humanos, de intento de instalar la teoría de los dos demonios como política de Estado, de precarizar más la vida de las y los argentinos; llegamos, hasta acá, entre otros factores, por la defección de la gestión anterior del gobierno de Fernández – Fernández que no honraron de manera completa el contrato electoral y político que los llevó a la Casa Rosada.

Reivindicamos a los 30 mil detenidxs desaparecidxs y sostenemos las banderas de memoria, verdad y justicia como pilares fundamentales para la construcción de una verdadera democracia. Por ello, marchamos siempre y seguiremos marchando en unidad. El contraste es significativo frente al intento de socavar la democracia, de reivindicar la dictadura y de promover el negacionismo que impulsa este gobierno. Esta es la verdadera disputa de sentido que debemos enfrentar.

Por justicia para los asesinados por violencia institucional del estado, por presos sin juicios justos, por la continuidad de los juicios de crímenes de Lesa Humanidad, por la cárcel perpetua para los genocidas, por los detenidxs desaparecidxs, por lxs bebés apropiados que aún no han recuperado su identidad e historia, por nuestros 30,000 que sacrificaron sus vidas por un mejor futuro para el pueblo, por la libertad de todxs los presxs políticos en democracia, justicia para los asesinados y desparecidxs en democracia.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones del campo popular para este 24 de marzo a mantener firme la defensa de la Patria.

Rechazamos el protocolo represivo de Patricia Bullrich.

Plan de lucha hasta derrotar el DNU y todo el proyecto de Milei.

Solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de los CDR, SRT, Télam, INCAA,

Defensoría del Público, Ministerio de Cultura, Secretaría de Derechos Humanos y sitios de la Memoria.

Decimos no al ajuste nacional y provincial.

Rechazamos el pago de la deuda.

Exigimos cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas.

Pedimos la restitución de la identidad de todos los niños y niñas apropiados.

Solicitamos la apertura de los archivos desde '74 hasta '83.

Nos oponemos a la militarización del país.

Recordamos a las y los 30000 compañeros y compañeras desaparecidos.

¡Presentes!

Nunca Más es Nunca Más.

Vivan las Abuelas y Madres.

Más Derechos Humanos siempre.

Democracia sí. Tiranía no.

Argentina está en peligro, pero la unidad puede salvarla. Detengamos y rechacemos las políticas de MILEI y sus cómplices.

Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba. 24 de marzo 2024