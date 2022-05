En medio del desarrollo del juicio oral por el crimen de Nora Dalmasso, fiscal de la Cámara que juzga a Marcelo Macarrón como presunto instigador del homicidio, pateó el tablero en el grupo de WhatsApp del Ministerio Público Fiscal (MPF), que comparte con más de cien magistrados de toda la provincia. Julio Rivero se quejó ante sus colegas de la soledad con la que lleva adelante la acusación, los insultó y salió del grupo.

“¿Saben qué? Soy Julio Rivero. Fiscal de Cámara en el caso ... (pónganle el adjetivo que quieran). ‘Macarrón’ se llama la causa (por si algún distraído no lo tiene). El Debate comenzó el 14/3/2022. Hace casi dos meses. Y... espera hasta hoy NI UNA SOLA MUESTRA DE APOYO (sic) ... de los que no me conocen (son la mayoría) y de los que algo me conocen. Saben qué, estimados colegas del MPF? Váyanse a la puta que madre que los parió. Y gracias Dr. Carlos Ferrer por invitarme al grupo”, escribió visceralmente Rivero en el grupo, de donde, a posteriori, salió.

Tras el episodio, cba24n.com.ar pudo saber que el grupo de WhatsApp no es institucional, por lo que según trascendió, los reproches de Rivero no fueron dirigidos a la Fiscalía General de la Provincia, encabezada por Juan Manuel Delgado, ni para el resto del personal que trabaja en conjunto con Delgado.

En un audio difundido por la peeriodista María Esther Romero, el fiscal de Río Cuarto aclaró que desde la fiscalía general se le brindó todo el apoyo que necesitaba, incluso, enviando a la ciudad del sur cordobés a la fiscal Laura Huberman, para que se haga cargo de todas las causas que él tenía, para que pudiera estar abocado por completo al juicio por el crimen de Dalmasso.

Respecto de sus pares, el fiscal señaló que "hubiera esperado una actitud no se si solidaria , de apoyo y nada, entonces les manifesté que la verdad es que lo hubiese manifestado, como compañero de trabajo y punto. Eso fue todo, y me fui del grupo", señaló Rivero.

Por otro lado, este medio tomó conocimiento de que Delgado recibió personalmente a Rivero en febrero, antes de que comenzaran las audiencias del trascendente juicio: "se le brindó todo el apoyo y el MPF le mandó una fiscal interina que lo reemplace como fiscal de Cámara en todas las otras causas para que él se pudiera dedicar de lleno al caso Dalmasso", dijeron fuentes las fuentes consultadas por cba24n.com.ar.

Todavía no está claro qué pasó antes de que se descargara con ese acalorado mensaje, cuál es el contexto, ni cuáles serían las motivaciones por las cuales Rivero pateó el tablero.

Sin dudas, el responsable de la acusación contra Macarrón está sometido a una enorme presión y, según publica Puntal, en más de una oportunidad, quedó expuesto y en el ojo de la tormenta por no haber ido ir a fondo con las preguntas a testigos clave como Daniel Lacase, o por las idas y vueltas con otros, también muy importantes, como Miguel Rohrer y su esposa.

La absoluta soledad

No es la primera vez que el fiscal del juicio contra Macarrón manifiesta la soledad con la que le toca encarar el proceso oral más trascendente que se conozca en los Tribunales de Río Cuarto.

En la apertura del debate oral, había manifestado “Me dejó solo Nené (la madre de Nora que falleció antes de que comenzara el juicio) pero no es un reproche. A este fiscal le hace falta el tesón, la tenacidad y la fuerza de esta leona”, había señalado durante la presentación del caso, en la primera audiencia del juicio, el 14 de marzo pasado.