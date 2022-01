El 17 de mayo de 2021 Alan Amoedo decidió tomar alcohol y subirse a su auto para manejar. Incluso se filmó tomando una cerveza mientras manejaba. Imprudencia total. Ese día Amoedo mató a dos personas e hirió de gravedad a otra.

Ocho meses después, Alan Amoedo increíblemente sigue libre y la carátula de la causa es homicidio culposo. Es decir que según la Justicia Amoedo mató por negligencia y de forma involuntaria. Quienes representan a las víctimas de la tragedia buscan que la carátula sea cambiada a la de dolo, como ocurrió en su momento pero luego se modificó.

Sol Viñolo y Agustín Burgos no pueden contar lo qué pasó porque ese lunes 17 de mayo perdieron la vida en manos del conductor alcoholizado, pero Fernanda Guardia sobrevivió y puede relatar lo sucedido aquel trágico día y, a su vez, hablar por Sol y Agus, su pareja y su amigo, respectivamente.

Es así que Fernanda dialogó con Radio Universidad y contó todas sus sensaciones luego de todo este tiempo sin justicia:

Yo me despierto y recuerdo el momento en el que el auto me pisó y mató a los chicos y no puedo creer que ahí haya quedado todo. Que el Estado y la Justicia avale eso es increíble.

Fernanda hoy está en silla de ruedas, recuperándose de aquel tremendo "accidente" ocurrido el 17 de mayo. "No recibí ningún apoyo del Estado, solo de los individuos, de la sociedad, no recibí ningún tipo de indemnización, el seguro no pagó nada", expresó y señaló que, encima, tuvo que pagar $6000 para las mediaciones "para verle la cara al tipo este (Alan Amoedo) y que diga 'no tengo nada para aportar' ".

Además de la sobreviviente del hecho, de la entrevista participó Daniel Burgos, hermano de Agustín, una de las víctimas fatídicas del hecho. Él explicó que Tomás Casas, fiscal a cargo de la causa, avaló la carátula de dolo eventual pero que luego dio marcha atrás a esa decisión. "Te tira por abajo que en realidad decidió volver la carátula a culposo como si el tipo (Alan Amoedo) hizo las cosas sin querer", manifestó.

Sobran las emociones

Además de hablar del estado actual de la causa, Fernanda y Daniel hablaron de Sol y Agustín. A Fernanda particularmente le costó muchísimo hablar de ambos, sobre todo de Sol, quien era su pareja. Tal es así que estaba leyendo una carta que le dedicó y, pocos segundos después, se quebró y no pudo seguir. "Te necesito, necesito decirte que te extraño", fue lo único que llegó a decir.

Daniel, por su parte, describió a Agustín como "una persona increíble". Contó que desde chico dibujaba y "ya se notaba algo zarpado". "Yo realmente lo envidiaba", afirmó.

Fernanda también habló de Agustín. Lo describió como una persona pacífica, tranquila y un muy compañera. "Él siempre hacía favores, el solucionador de problemas le decíamos. nunca te iba a dejar en banda en ningún trabajo", señaló.

El pedido incansable de justicia

Otro de los participantes de la entrevista fue el mismo entrevistador. Cacho Viñolo es conductor del programa El Descompresor, en Radio Universidad, pero además es el tío de Sol, una de las víctimas fatales de este hecho.

En ese sentido, Cacho fue tajante en el pedido de esclarecimiento y justicia para Sol, Agustín y Fernanda, víctimas de Alan Amoedo:

"Nosotros exigimos hablar con el Gobernador Juan Schiaretti y el fiscal general Juan Manuel Delgado. No queremos creer que el cambio de carátula (que después se volvió a cambiar) fue una pantomima por el año electoral. Vamos a pedir una entrevista con el TSJ para que nos diga en la cara cómo puede que ser sigan insistiendo con los accidentes cuando son incidentes viales"