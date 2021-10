El tema es recurrente cada año cuando se avecinan los grandes calores y se eleva el consumo de agua en Sierras Chicas: comienza a escasear el recurso y los habitantes de esa zona deben extremar las medidas de cuidado para tener un mínimo de suministro. El desmedido incremento demográfico en la región y la falta de obras que lo acompañe, conforma una situación compleja que los intendentes deben manejar como pueden.

Eduardo Baldassi, de Río Ceballos y Marcelo Bustos de Salsipuedes coincidieron en señalar que se vienen tomando todas las previsiones posibles, tratando de que el agua sea sólo para uso doméstico de consumo familiar.

En diálogo con Radio Universidad, Baldassi dijo que a su criterio existe una conciencia colectiva del uso responsable del agua. "Yo creo que todo Sierras Chicas debe ser uno de los sectores donde el menor consumo de agua tiene por habitante", indicó el intendente de Río Ceballos.

Consultado acerca del panorama para los próximos meses, sostuvo que "de acuerdo a la información que tenemos las lluvias van a ser escasas por lo cual hoy tenemos una bajante del Dique (La Quebrada) de 1,86 metros lo que nos dice que debemos tomar algunas decisiones en cuanto al mayor cuidado. Ojalá que esto se revierta pero la situación actual es esa", explicó.

Por otro lado, el jefe comunal, como también el intendente de Salsipuedes, mostró su expectativa en que las obras anunciadas por el gobierno provincial para el tramo de Sierras Chicas Norte, lleve algo de alivio. "Creo que al llegar a ser interconectado tanto el sector de lo que viene del norte con el acueducto de La Quebrada y el sistema de La Calera nos va a posibilitar ir teniendo un paliativo y una solución para largo plazo", indicó Baldassi.

Por otro lado, el jefe comunal sostuvo, que si bien están en una alerta amarilla, todavía no es necesario restringir el consumo ni hacer algún tipo de corte en el suministro de agua, pero sí seguir haciendo campañas de concientización y explicarle a la gente que la situación es compleja por la falta de lluvias.

Si llegado el momento es necesario, Baldassi no descartó que, en conjunto con otros intendentes, se tomen medidas más severas como multas elevadas y restricciones del servicio de agua.

"Estamos en una situación normal en cuanto al abastecimiento, pero sí con esta luz amarilla para el cuidado del agua", concluyó el intendente.

Por su parte, Marcelo Bustos, intendente de Salsipuedes coincidió en que la situación está complicada. "Nosotros venimos trabajando hace un tiempo en optimizar el recurso, en mejorar nuestras redes de distribución, pero el tema es que el corredor prácticamente en su totalidad con el crecimiento demográfico que tiene, el recurso es siempre el mismo, es escaso y tenemos que trabajar mucho para que alcance para todos", indicó en declaraciones a Radio Universidad.

"Estar sin agua un sólo día es una situación muy tensa muy triste, que nos hace poner de mal humor a todos. La gente cuida el agua, es solidaria, pero hay otros que no. Y el problema es recurrente", dijo Bustos.

Respecto a la licitación que se firmó con el gobernador Juan Schiaretti por el acueducto Sierras Chicas Norte, indicó que "nos da una esperanza de que el flujo de agua sea importante en los próximos años y que alivie esta situación". Cabe aclarar, no obstante, que las obras comenzarán en enero próximo y llevaría alrededor de un año su finalización.

Al ser consultado sobre si ya están distribuyendo el suministro con camiones, Bustos señaló que "nosotros distribuimos agua en camión desde siempre. Tenemos unas 330 familias que se han radicado en lugares donde no llega la red de distribución, donde no hay factibilidad de agua por lo menos por el momento y tenemos que llevarles agua con camiones. Es una logística muy desgastadora y compleja pero no tenemos otra alternativa, al menos por ahora", explicó el intendente.

En cuanto a la posibilidad de tomar medidas más duras ante el derroche del suministro como realizar cortes de agua, Bustos indicó que en Salsipuedes no existe la posibilidad técnica de hacerlo: "Si cortamos un barrio, se vacían todas las cañerías y después hasta que se vuelven a llenar y vuelva a tener la presión suficiente para llegar a los tanques pueden pasar 48 o 72 horas, entonces técnicamente es muy complicado"

Por último, el intendente de Salsipuedes sostuvo que se nota que se ha aumentado el consumo de agua, sobre todo por el llenado de piletas, algo que si bien está prohibido, se hace muy complicado controlar. "Salsipuedes es muy extenso, su topografía no ayuda demasiado para este tipos de cuestiones" finalizó Bustos.

