Ataque a Radio Nacional Córdoba: un joven rompió los vidrios del ingreso al auditorio

Un hecho de violencia sacudió a los trabajadores de Radio Nacional Córdoba y transeuntes de la zona, cuando este viernes por la tarde un desconocido, con elementos contundentes, rompió los vidrios del Hall de ingreso del auditorio y luego huyó.

En diálogo con cba24n, Luis Zanetti, director de Radio Nacional Córdoba aseguró: “Yo estaba en la radio cuando ocurrió. El muchacho que rompió el vidrio y huyó fue alcanzado por la policía en la esquina de Gral Paz y Colón. Lo llevaron detenido”.

El cobarde ataque al Centro Cultural ubicado en Av. General Paz y Santa Rosa, parece no haber tenido intenciones de robo sino de vandalismo, según subrayó Zanetti.

En ese sentido, el director de la radio pública posteó las imágenes y videos del hecho y sostuvo que "no es la primera vez, pero esta vez no hubo una pelea de personas en situación de calle. Esta vez, alguien rompió y huyo. No sé las razones, lo que si sé es que hay una violencia que escala y se vuelve cada vez más peligrosa.

Además, la secretaria General del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), María Ana Mandakovic se pronunció tras el suceso. "A 40 años de la recuperación de la demoracia no podemos tolerar estos actos de violencia, justamente contra un medio de comunicación, un medio de comunicación público. La libertad de expresión es un derecho y a la vez un pilar del sistema democrático, y estos actos violentan ese derecho humano".