La situación en el complejo de torres de barrio SEP, en el sur de la ciudad capital, cada vez es más graves: se siguen hundiendo los edificios, los que estaban bien comenzaron a ceder, y es una trampa mortal para quienes viven en el lugar. Hace dos meses se hicieron presentes funcionarios de la Municipalidad de Córdoba, del gobierno provincial y del sindicato, pero las respuestas aún no llegaron.

“Seguimos reclamando por los problemas de nuestro barrio: los edificios se están hundiendo y las cañerías se rompen. Los vecinos tienen que afrontar gastos enormes. Además de que sus hogares están deteriorados, está en juego sus vidas, que es lo que más preocupa”, contó una habitante del complejo a Canal 10.

“Está provocando de que se estén hundiendo los departamentos de los costados de los vecinos, y va cediendo y está rajando las paredes, el piso se está levantando, el pasillo . La verdad es que es muy preocupante porque sentimos explosiones por la noche", en los lugares que van cediendo, indicó la mujer.

Cuando esto ocurre hay que cortar el agua, desabasteciendo a todo el barrio, donde viven aproximadamente 9 mil familias.

Los vecinos solicitan la intervención urgente por parte de la Municipalidad , Provincia y Sindicato de Empleados Públicos. “Ojala no tengamos que lamentar muertes”, señalaron.

En la misma línea, se expresó Ezequiel Torres, trabajador de los SRT y vecino del lugar, contando que en enero pasado fueron al complejo representantes municipales, provinciales y sindicales.

“Dijeron que iban a empezar a hacer un estudio de suelos acá en barrio SEP. Vinieron con ingenieros de la universidad y dijeron que iban a hacer el estudio para ver qué es lo que estaba pasando para dar posibles soluciones”, dijo Torres a Radio Universidad.

“En enero dijeron iban a arrancar, pero de ahí en más no tuvimos ninguna respuesta. La situación es muy preocupante, ya que, además de los edificios que habíamos comentado que teníamos, que eran cuatro que se estaban hundiendo, ahora se nos están agregando dos edificios más: el block R y el block K, o sea que la situación se va agravando (…) se nos van viniendo abajo y los que los que están viniéndose abajo estamos notando que se están hundiendo cada vez más”, expresó Ezequiel.

Además, contó que con el paso del tiempo cada vez son más los daños que se producen: “se van cerrando los edificios, hay escaleras de chapa que se van doblando más, las escaleras que son de material se están deteriorando, como pasó en el block V que ya se está viniendo abajo, se está cayendo a pedazos y lamentablemente están las vidas de las personas en juego”, relató.

Otra problemática grave se da en el sector de la cisterna que también se inunda porque no hay desagües. “Se está viniendo abajo (…) El agua que se estanca ahí cuando llueve, se filtra en la cisterna y es el agua que tomamos los vecinos de barrio SEP. Lo hemos reclamado y no se hizo nada".

En el mientras tanto, la mayoría de las familias deben seguir viviendo allí porque no tienen otra alternativa. “No tienen donde ir. La mayoría quiere seguir viviendo acá en el barrio pero lamentablemente así no pueden vivir ya. Hay algunos que han tenido la posibilidad de irse porque pudieron ir a alquilar en otro lado, pero la mayoría tiene que seguir viviendo acá. No le queda otra, eso es lo lamentable”, contó el joven.

La pesadilla de los días de lluvia

Además, Ezequiel remarcó lo complicado que es habitar el sector en días de lluvia: “Cuando llueve, en un día es cuando más miedo tienen las familias porque es cuando empiezan a ceder más los edificios. Se rompen los caños. (...) no hay posibilidad de un desagüe, se estanca el agua donde justamente está hundido el edificio”, explicó.

“Las casas se están deteriorando, se parten las paredes, hay paredes que se ven de afuera. Lo arreglan y se vuelve a romper, se vuelve a quebrajar, se vuelve a venir abajo”, dijo el trabajador de los SRT.

Por último, Torres señaló que ya no hay dónde reclamar en los días de lluvia particularmente: “las familias se han dirigido al IPV (un sector de barrio SEP corresponde al IPV el otro sector supuestamente al Sindicato de Empleados Públicos), se tiran la pelota. Nadie da una respuesta, nadie se llega a ver cómo están las familias, qué necesitan ni nada”, concluyó el joven.

