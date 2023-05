La Fiscalía del Fuero Penal Económico Anticorrupción 2, a cargo de Franco Mondino, será la responsable de investigar la segunda parte del juicio por el asesinato de Blas Correas, es decir la que involucra a otros policías y funcionarios de acuerdo a los antecedentes remitidos por la Cámara Octava del Crimen, tras la sentencia contra policías por el asesinato del joven.

Cabe recordar que según consta en la sentencia, habría otros policías que incurrieron en delitos que no fueron juzgados en el primer proceso, terminado el 31 de marzo pasado. En ese sentido, se pide aclarar el papel de los policías que rodearon el vehículo detenido en Chacabuco y Corrientes, mientras en el interior agonizaba Valentino Blas Correas, por lo que se investigará si cometieron el delito de omisión de deberes de funcionario público.

Otros policías también serán investigados en esta nueva causa y se trata de aquellos que filmaron el arma plantada, quienes están sospechados por el delito de falsedad ideológica.

En este desprendimiento de la causa original, también serán investigadas las actuaciones de la actual jefa de Policía, Liliana Zárate Belleti, quien estaba a cargo del área de Recursos Humanos, del ex ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera, su ex secretario, Lucas Mezzano y el ex comisario Gonzalo Cumplido.

Paralelamente, hay otra causa que se desglosó de la investigación original y es la que tiene que ver con la negativa de la Clínica Aconcagua de atender a Blas Correas cuando fue llevado de urgencia a ese nosocomio tras recibir el impacto de la bala policial.