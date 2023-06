En enero de 2022, Oriana Giannini fue asesinada por su ex pareja en el baño de su casa. Poco más de un año después, la justicia condenó al femicida Nicolás Agustín Zabala a prisión perpetua.

El juicio abreviado se llevó a cabo este lunes y fue allí donde el acusado confesó el crimen. “Quería reconocer el hecho y hacerme cargo”, expresó Zabala ante el tribunal pero sin la presencia de los familiares de la joven en la sala.

El hombre de 24 años había esperado a Oriana en su domicilio de barrio Trulalá el sábado 29 de enero de 2022, y fue allí donde la abordó y la asesinó.

Tras la confesión, la Justicia lo condenó por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. La pena había sido acordada entre la defensa y la fiscal de Cámara.

Por último, Zabala dijo estar arrepentido y que no había sido su intención llevar a cabo el asesinato. "No me acuerdo nada de ese momento, nunca fue mi intención hacerle daño a una persona, pido perdón", señaló.

Con información de El Doce