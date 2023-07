Pese a que la ordenanza municipal de Córdoba número 12.901 lo dispone como “obligatorio” desde que fue sancionada por el Concejo Deliberante el 16 de abril de 2019 y al pedido expreso de diferentes fuerzas políticas, finalmente los vecinos de Córdoba no podrán tener un debate de candidatos y candidatas a la intendencia antes de las elecciones.

Aunque ya se esperaba este desenlace, debido a la proximidad de las elecciones municipales que se realizarán el domingo 23 de julio, por la falta de tiempo para planificarlo, finalmente en las últimas horas la Junta Electoral Municipal (JEM), terminó de confirmar que no habrá debate.

Ver: Cuándo y dónde se realizarán los dos debates presidenciales obligatorios

A través de una cedula de notificación formal, los miembros del máximo órgano electoral de la ciudad notificaron a las alianzas Somos Córdoba y Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU), que no harán lugar a sus pedidos para debatir.

La comunicación firmada por el presidente de la Junta, Alejandro Oscar Moyano y la secretaria Miriam Beatriz Capone, asegura que, pese a que existe una ordenanza que obliga a realizar el debate, la misma “no se encuentra reglamentada”.

“Se hace saber a ustedes que en los autos caratulados: ´ELECCIONES MUNICIPALES DEL 23 DE JULIO DE 2023. EXPEDIENTE NÚMERO 014573/23´ se ha labrado el siguiente decreto:”, indica el encabezado de la misiva.

“A lo solicitado por las agrupaciones políticas Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad y la alianza Somos Córdoba, no ha lugar, por no encontrarse reglamentada la norma que dispone la realización del debate preelectoral público, y por no resultar posible su organización, atento a la exigüidad de los plazos (art. 53 bis Ordenanza N° 10.073) y sus modificatorias. Notifíquese”.

Los pedidos de debate

El actual concejal de Encuentro Vecinal Córdoba, y candidato a intendente por Somos Córdoba, Juan Pablo Quinteros, había realizado un pedido formal para que se cumpla con la exigencia de participar de un debate, como lo establece la ordenanza 12.901, aprobada durante la gestión de Ramón Mestre.

“Para el ejercicio de una democracia que cumple 40 años, sana, equitativa, que promueva la igualdad de oportunidades de cualquier candidato a intendente y fundamentalmente para que los vecinos de la Ciudad de Córdoba puedan conocer las plataformas electorales y sus propuestas, solicitamos que de manera urgente dé cumplimiento a lo establecido la Ordenanza Nº 12.901, referente a la obligatoriedad del debate preelectoral entre candidatos a intendente de la ciudad de Córdoba”, indicó Quinteros en su escrito a la Junta Electoral.

“Creo que es una pena que no se haya podido debatir. No no hubo voluntad política de las partes para cumplir con la ordenanza y el derecho de los vecinos. Ni desde el oficialismo ni desde Juntos por el Cambio donde, llamativamente, muchos de los que votaron la ordenanza en la época de Ramón Mestre ahora no apoyaron el pedido. Esto confirma que fue humo y no una verdadera voluntad para debatir. Una herramienta de campaña para vender un discurso que prende en la gente pero que nunca van a aplicar, si los debates no están bien regulados como en la nación, pasa esto”, lamentó Quinteros al ser consultado por cba24n.

Por su parte, Laura Vilches, candidata a intendenta por el FITU ya había denunciado “elementos antidemocráticos” que posee la campaña electoral donde “los aparatos” del Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR) tienen un peso y un financiamiento al que no acceden otras fuerzas políticas” y también pidió que se realice un debate público.

Ver: Piden que se realice un debate público entre los candidatos a la intendencia de Córdoba

“Para la campaña municipal, proponemos que se organice un debate de candidatos y candidatas en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)”, dijo la legisladora mandato cumplido y actual candidata a intendenta y afirmó que lo hace para que “se puedan dar a conocer las distintas propuestas y miradas sobre cómo revertir los problemas que sufren las mayorías”, en esa línea dijo que “proponemos la realización de un debate en la UNC transmitido por los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad (SRT)”, había indicado Vilches.

Tras la resolución, finalmente se confirma que no habrá debate y que la ordenanza que así lo exige, al menos por ahora, seguirá siendo letra muerta a la hora de llevarse a la práctica.