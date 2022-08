Mediante un descargo en su cuenta de Instagram, la periodista Luján Agüero contó haber vivido una experiencia desagradable en una requisa policial. Ayer sábado, había festejado el Día de la Niñez junto a su hija de seis años y al salir de un local del Patio Olmos Shopping fue interceptada por efectivos que efectuaron una requisa policial sobre ambas. Agregó que no la dejaron comunicarse en ningún momento, y que las maltrataron.

El domingo transcurría con normalidad para Luján y su hija mientras paseaban por locales del tradicional Patio Olmos Shopping. Cuenta que primero ingresaron a un local de ropa, y luego a una librería, y que al salir las esperaba un efectivo policial a ambas.

Al preguntar qué sucedía, la respuesta fue un insistente pedido de acompañamiento por parte de la policía. Fue ante ello que Luján preguntó nuevamente por qué se la frenaba, pero asegura que no obtuvo respuesta en ningún momento.

“Ni siquiera me dijeron por qué me estaban deteniendo. Le pregunté si me estaba acusando de robo e irónicamente me respondió que no me estaba acusando de nada y que lo acompañara. Llegamos a una habitación que no está a la vista después de atravesar un pasillo interno de uso del personal del Patio Olmos”, relató.

"Nunca supe por qué me habían llevado hasta ese lugar", dijo en diálogo con Alta Mañana 580 por Radio Universidad.

Cuenta además que intentó comunicarse con una amiga abogada para asesorarse, pero que al momento de efectuar el llamado el policía le gritó que “guardara el celular porque estaba en una requisa”. "Le pedí su nombre, porque me lo quería acordar pero me dijo señora su mirada inquisidora no me intimida", agregó.

“Recién ahí me informó que estaba en una requisa pero nunca me reveló el motivo de la misma. Tiré al piso la cartera y las camperas. Le dije que las revisara, pero me dijo que una mujer policía iba a hacerlo”, manifestó en su posteo en redes sociales.

Según su relato, desde ese momento pasaron alrededor de 15 minutos en los que su hija lloraba y le decía “mi mamá no es una ladrona”. El diálogo entre las dos efectivos, le permitió saber que se la acusaba de robo en uno de los locales.

“Me invitó a pasar a una sala privada con el objetivo de separarme de mi hija. Y le dije que a mi hija no la dejaba con nadie. Pretendía que la dejara con una persona totalmente desconocida que ya había vulnerado mis derechos”, contó.

Dijo que luego de revisar cada uno de los bolsillos de los abrigos y la mochila de su hija, la efectivo comenzó a palpar su cuerpo, incluyendo sus piernas y partes íntimas. “En ese momento rompí en llanto y entré en crisis. Mi hija seguía llorando y me decía que me calmara”, manifestó.

Y agregó finalmente que cuando terminó el procedimiento y constataron que ella no tenía nada, la dejaron ir sin ofrecerle disculpas. "Anoche corroboré que había sido una denuncia de la encargada del local de ropa, pero bueno fue una situación feísima", añadió.

Abrirán una investigación

Consultada por posibles acciones legales, aseguró que realizará la denuncia al Tribunal de Conducta Policial. "Esto no puede quedar así", afirmó.

Consultados sobre la denuncia, desde la Policía detallaron que un efectivo solicitó colaboración para identificar a Agüero, luego de que la encargada de un local de ropa la señalara como la autora de un robo en el negocio.

"Hubo varias irregularidades que nadie las debería pasar", finalizó.