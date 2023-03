En el marco de otra jornada de lucha, manifestantes de Unidad Piquetera se movilizan esta mañana por el centro de la ciudad en protesta ante la caída de 85.000 planes Potenciar Trabajo, cuyos beneficiaros no validaron su identidad y marchan hacia la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sobre calle Chacabuco.

La concentración se lleva adelante en la zona de Patio Olmos desde las 9, desde donde marcharán hacia esa dependencia. El reclamo también es por " el retaceo a la asistencia alimentaria a la población más vulnerable”, ante lo que exigen ser recibidos por la titular de la cartera social, Victoria Tolosa Paz.

Tolosa Paz confirmó que este miércoles, vencido el plazo para la validación de identidad, se avanzará en la anulación de 85.000 planes Potenciar Trabajo y 20.000 del Nexo.

Con respecto a la movilización y acampe, que también se lleva adelante en la Ciudad de Buenos Aires, la ministra expresó que "no hay petitorio y no hay pedido de audiencia formal", por lo que reiteró su postura de que “con la gente de rehén no los vamos a recibir”.