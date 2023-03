La Coordinadora de Salud Unida de Córdoba ratificó el paro en los hospitales provinciales durante esta jornada de miércoles y la concentración en el Polo Sanitario y movilización a partir de las 10.30 de la mañana, por lo que nuevamente estará resentida la atención en los distintos nosocomios en toda la provincia.

La medida de fuerza fue lanzada semanas atrás en medio de la falta de avances en las negociaciones con las autoridades provinciales en materia salarial. Cabe recordar que los equipos de Salud rechazan el incremento salarial del 40% escalonado ofrecido por la administración Schiaretti.

Desde la Coordinadora de Salud reiteraron que “se plantea una jornada de protesta y una posterior movilización hasta el Patio Olmos, en base a que no hay una llegada a buen puerto” en materia de una mejora en la propuesta oficial. Agregan que “mientras esto suceda, las medidas de fuerza van a continuar”.

Cabe recordar que el pasado martes llevaron adelante un paro con alto acatamiento en toda la provincia, que resintió la atención, ya que solo se atendieron urgencias y emergencias y las cirugías programadas.

En el camino se llevaron adelante distintas reuniones con la ministra de Salud, Gabriela Barbás en las que no se llegó a buen puerto. “Lo único que se transmitió fue la propuesta del 40%” de aumento salarial, “y no se habló nunca de los componentes de esa propuesta, no se habló del básico”, le dijo Pablo Igarzábal, vocero de la Coordinadora de Salud Unida a www.Cba24n.com.ar.

Remarcó que eso “no es para nada suficiente, ni lo que nosotros planteamos como expectativa. Ellos dijeron que técnicamente no estaban en condiciones” de resolver nuestros planteos.

A través de un comunicado, los equipos de Salud explicaron cómo será la jornada y las consignas por la que realizan la medida de fuerza:

RECORRIDO:

Desde Polo Sanitario, marchar x Av Sabatini, Bv San Juan hasta Patio Olmos. Acto con lectura de pliego.

-Ningún trabajador de la Salud con salario básico por debajo de la Canasta Básica Total (CBT)

-Devolución de los descuentos.

-Reincorporación de los despedidos.

-Rechazo a la propuesta oficial y ratificación del reclamo original del 200% al básico.

-Incorporación de recursos humanos.

-Rechazo a la ley jubilatoria.