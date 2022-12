Destino Gastronómico

Un lindo bar y restaurante especialista en sushi y comidas árabes ubicado en zona norte, dentro del Dino Mall Alto Verde, en Rodríguez del Busto 4086. Cuando llegan con sus dueños al bar, los perros tienen su lugar donde quedarse, aunque pueden estar en la galería del lugar e inclusive tienen bebederos de agua. Para reservas hay que llamar al 351-481-7296.

Bocados

Se trata de bar de tapas ubicado en barrio General Paz, en 25 de mayo 1013. El bar tiene una galería exterior y allí las personas pueden estar con sus perro mientras toman un café y comer algo. Los perros no solo que disponen de agua sino también de comida, para contar así con un servicio completo. El teléfono para reservas es 351-200-7240.

Vittorio

Otro ubicado en zona norte, en este caso en pleno barrio Villa Belgrano, más precisamente en Gauss 5759. Se trata de un restaurante de comida italiana, que en los laterales de su jardín tiene dos “dog parkings”, con argollas para atar las correas y, además, hay huesos para que los perros no se aburran y puedan jugar un rato. Para reservas hay que comunicarse al 354-344-4539.

Refugio Patagonia Tejeda

En pleno Cerro de Las Rosas, en Tejeda 4565, hay un bar con buena cerveza de origen barilochense, sándwiches y muchas cosas más. Allí los perros tienen el patio y la galería al aire libre para disfrutar junto sus dueños. Por supuesto, hay recipientes especiales para que tomen agua. Para reservas hay que comunicarse al 351-872-5057-

Patio Burgués

Refugio Patagonia no es el único bar pet friendly de Cerro de Las Rosas. Inclusive, este también se ubica en la calle Tejeda, al 4500. Esta conocida hamburguesería de zona norte se pronunció pet friendly recientemente y además cuenta con un “dog parking”. No obstante, los dueños pueden estar acompañados de sus mascotas en las mesas ubicadas en el jardín. Patio Burgués no cuenta con reservas y los turnos son por orden de llegada.

The BarBeer

Es una cervecería muy conocida del barrio Nueva Córdoba por tener la particularidad de, además, ser una barbería, como dice su nombre. Está ubicada en Hipólito Yrigoyen 81. La cervecería, hamburguesería y barbería cuenta además con platos de agua y comida afuera del local para los perros callejeros que pasan por el lugar. Para reservas comunicarse al 351-207-9746.

Escaleno

Es un bar ubicado en el corazón del Parque Sarmiento. Gran parte de sus mesas están al aire libre para disfrutar del reconocido parque de la ciudad de Córdoba y eso facilita la característica de pet friendly del lugar. Además, a las mascotas que asisten se les ofrece agua. Cuentan con una gran variedad de comidas para el almuerzo y cena. Para reservas hay que comunicarse al 351-614-7246 o bien agendar una en este link.

El Chiringuito

Volvemos a zona norte, más precisamente a Recta Martinoli 8074. Además, variamos un poco el rubro. En este caso, es un restaurante especialista en pescados de río y mar y mariscos. El lugar cuenta con una galería un lugar donde pueden estar las mascotas, los dueños pueden atar sus correas y se les da agua. Para reservas: 351-751-2370.

Santa Calma

Vamos y venimos por la ciudad, ahora otro bar que ubicado en el Parque Sarmiento, justo frente al Teatro Griego. El lugar cuenta con un patio rodeado de árboles, ideal para disfrutar una merienda en familia. Con semejante patio, los perros son más que bienvenidos. Teléfono: 351-852-2222

Fresco

Otro barcito de Nueva Córdoba. Allí los perros son bienvenidos y se ocupan de que estén cómodos. Además, hay menús diarios accesibles y ricos. Para reserva, 351-810-7788.