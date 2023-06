El secretario de Transporte de la Municipalidad, Marcelo Rodio, dio detalles del acuerdo alcanzado en la madrugada de este martes con la UTA para que el transporte urbano volviera a circular con normalidad en la ciudad de Córdoba.

“Hacen falta 7 mil millones más para el sistema. Esto vamos a tener que ponerlo todos los cordobeses, claramente, con lo que venimos haciendo con los subsidios municipales, con los subsidios provinciales también y los subsidios nacionales que van a tener que adelantarse. La Nación está debiendo en este momento 1.200 millones de pesos, estos son prácticamente dos cuotas del aporte mensual que nos tienen que hacer, y obviamente hay que pensar de seguir viendo cómo poder hacerle frente a todos los costos que tenemos que absorber directamente los próximos días”, detalló Rodio.

En ese marco, el funcionario agregó que “ahora tenemos un un bono de 32 mil pesos por empleado que hay que pagar dentro de muy poquito y claramente por tres mil empleados vamos a tener que hacer los adelantos desde la Municipalidad, pero bueno era más importante que los vecinos hoy tengan transporte público, que se pueda solucionar este tema y que ya pensemos que el sistema tiene que obviamente que funcionar y no estar como hemos estado todos estos días pensando que en cualquier momento teníamos un par de transporte”, dijo Rodio.

No obstante, el funcionario aclaró que el municipio todavía no ha pagado nada, pero que “va a tener que poner el 50% de los 7 mil millones, hay otros 3.500 millones a lo largo del año (…) Es el presupuesto general para todo el año y obviamente también algo, vamos a tener que generar con el tema de la tarifa", sustuvo Rodio, aludiendo a un aumento en el boleto.

Al ser consultado sobre cuánto sería la suba y cuándo, Rodio sostuvo que todavía no pueden cuantificarlo. “Estamos a muy poquitas horas de que hiciéramos este acuerdo para levantar el paro que para nosotros fue muy importante”, remarcó.

Y agregó: “lo más importantes eran en este momento garantizar el transporte, ya que Córdoba es unimodal, la gente se mueve a los colegios, los trabajos, los hospitales en transporte público”, expresó Rodio.

“Estamos comprometidos trabajando en sinergia desde las empresas, UTA y la Municipalidad para poder hacer frente al sistema y nuevamente ver cómo vamos a dividir las cargas”, señaló el secretario de Transporte.

Cuándo podría haber un incremento del boleto

En ese marco, el funcionario dijo que no descartan aumentar el pasaje antes de las elecciones del 25 de junio. “ No lo descartamos realmente porque la situación es complicada. Hay un dato de la realidad: Capital Federal está haciendo aumentos con la cláusula gatillo. Si aumenta la inflación aumenta transporte público de pasajeros. No digo que acá vamos a hacer lo mismo, pero decimos que, por ejemplo, Rosario y Santa Fe también están con elecciones y han hecho un aumento", argumentó Rodio.

El secretario indicó que el transporte público de Córdoba no está exento de la situación económica y la inflación sin freno que tiene el país. “Córdoba no es una isla y si queremos un mejor servicio y si queremos continuar con un servicio que cada día sea mejor, lamentablemente es con plata. Sí se subsidia, como lo venimos haciendo, sí adelantamos fondos como lo hace el intendente (Martíin) Llaryora, porque no nos queremos quedar sin transporte público”, sostuvo el funcionario.

“Nos deben dos meses en la Nación, 1.200 millones de pesos, y si nosotros no hubiésemos adelantado las cuatro veces que adelantamos (…) hubiéramos tenido cuatro paros de transportes como pasaban en anteriores gestiones”, dijo Rodio.

“Para nosotros el transporte público es un derecho, como la salud, como la educación, y es una inversión y no un gasto -eso también tiene que quedar bien claro- porque nosotros pensamos y sabemos que que si el transporte no funciona en Córdoba, se para la economía también”, sostuvo el secretario.

Ciudadanos y usuarios de segunda



Rodio se quejó nuevamente por las enormes diferencias que hace el gobierno Nacional a la hora de repartir subsidios para el transporte público, ya que, según señaló, el 85% de los fondos quedan en el Área Metropolitana de Buenos (AMBA), en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires.

“Terminamos todos como siempre: nos pasa a los ciudadanos del Interior somos los ciudadanos de segunda y y y usuarios de segunda del sistema. Por eso la bronca e indignación, porque terminamos siempre pocos yendo a discutir a Buenos Aires sobre este tema tan importante que el subsidio nacional”, declaró Rodio.

De acuerdo a lo que explicó el funcionario, el acta acuerdo firmado con UTA garantiza los pagos a los choferes en los próximos meses, de ahora en adelante. “Es lo que vamos a tener que pagar el mes que viene, el próximo mes, en octubre, en noviembre. Eso es lo que se está planteando (…) Los trabajadores tienen el sueldo al día. No es ese el problema. Por eso no hubo que poner plata ahora, sí lo que hay que hacer es pagar 32.000 pesos por empleado, que es un retroactivo que eso sí lo puede poner la Municipalidad”, detalló Rodio.



