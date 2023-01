Mientras los hechos de violencia urbana entre jóvenes se incrementan cada día, con el juicio a los rugbiers por el homicidio de Fernando Báez Sosa como telón de fondo, se conoció otro grave episodio ocurrido en la ciudad de Córdoba.

Daniel Valencia, hijo de la “Rana” Valencia, denunció que el pasado viernes fue víctima de una brutal golpiza la salida de un bar en la capital provincial. El joven relató en sus redes sociales, que tras los golpes quedó inconsciente y no recuerda nada.

En un hilo de Twitter, el hijo del campeón mundial contó que todo comenzó cuando estaban por cruzar la calle con otros chicos y un auto les pasó “bastante cerca”. Uno de sus amigos “gritó bastante agudo en tono de joda” y dos personas “No tardaron en decir algo así como: ‘¿Qué gritás puto de mierda? Seguí gritando trolo porque te vamos a matar’”.

“Bueno, ahora me tocó a mi... antes que nada lo importante es que estoy bien, que estoy vivo, y toda la mirada que esta sociedad violenta nos ha dado en recibir como consuelo de algo que pudo haber sido mucho peor. El viernes salí a con unos amigos, fuimos a un bar..”, comenzó escribiendo el joven, y agregó Saliendo del bar iba caminando con dos amigos, intentamos cruzar la calle y un auto nos pasa bastante cerca. Mi amigo soltó un grito bastante agudo en tono de joda, para reírnos todos y así lo hicimos. Al frente estaban 2 tipos, esperando y viendo la situación, nos miraron".

Posteriormente se refirió a cómo se fueron caldeando los ánimos hasta que finalmente, lo golpearon: “Empezó a caminar hacia mi y en 2 segundos inesperados me metió una mano que me dejó dormido. Yo no recuerdo nada, todo lo que a continuación les cuento es relatado por mis amigos. Caí con la cabeza al borde de la vereda. 2 de mis amigos intentaron defenderme”, publicó Dani.

En su terrible relato, Daniel contó que en un momento "uno de los delincuentes agarró un ladrillo, nos tiró el ladrillo, impactó en el pecho de mi amigo y ahí aprovecharon –cobardemente- para propinarme patadas en el piso estando inconsciente para robarme el celular”, detalló.

El joven admitió “estar asustado”, pero agradeció que “por suerte” no fue peor.

En medio del juicio contra los rugbiers, el hijo de uno de los más grandes futbolistas de Talleres reflexionó: “Me apena mucho que con todo el caso de Fernando a flor de piel no logremos tomar consciencia”.

Cabe recordar que días atrás un adolescente de 16 años fue asesinado por una patota en Jesús María, aparentemente para robarle una gorra.

