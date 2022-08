La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) confirmaron el paro por 24 horas que se realiza este miércoles para reclamar un mayor aumento salarial.

La semana pasada la asamblea de docentes rechazó el ofrecimiento del Panal por considerarlo "insuficiente".

Gerardo Bernardi, de Sadop, en Pensavalle Informa, por radio Universidad, indicó que los salarios docentes privados están "muy por debajo de la línea de la pobreza".

Denunció que "lamentablemente cuando nosotros decidimos reclamar, automáticamente los empleadores de la educación privada ponen en marcha la maquinaria antisindical contra los derechos laborales y vienen una suerte de aprietes y amenazas (de despidos, de caída de horas, de eliminación de las becas, sanción) que, esperemos, esta vez no lo logren".

Resaltó, de este modo, que el derecho de huelga está avalado por la Constitución y "es el que nos permite reclamar y sostener el resto de los derechos".

La propuesta oficial que suscribió el Sindicato de Empleados Públicos consiste en un 38% semestral dividido en cuatro cuotas a aplicarse en julio (12%), septiembre (9%), noviembre (11%) y enero (6%). Además incluye una cláusula de revisión durante la primera quincena de noviembre.

Zulema Miretti, secretaria general adjunta de UEPC, aseguró que no ha habido acercamientos con la Provincia en los últimos días.

"Hoy va a ser una hermosa jornada de lucha. Va a ser muy contundente el paro", indicó en Pensavalle Informa.

"Lamentablemente el Gobierno no escuchó, no valoró a los docentes que siguen poniendo el cuerpo en las escuelas que después de la pandemia han quedado heterogéneas. Los docentes se sienten muy desvalorizados y con salarios que no alcanzan", apuntó.

La sindicalista informó que en otras oportunidades ya se "ha salvado" esta situación de equipar las paritarias: "Si hay una mejora para uno, después se mejora para los otros". En este caso "se rechaza porque es insuficiente y muy larga en el tiempo: enero de 2023 que se va a cobrar en febrero y pensemos en los jubilados que tienen un diferimiento de dos meses".

Consideró, en ese marco, que "hay una decisión política de no escuchar".

La concentración de UEPC está prevista para las 10 de la mañana en la calle 25 de Mayo 427.

Sadop se concentra a las 9.30 en la sede del gremio, Independencia 374 y marcharan por el microcentro hasta Casa de Gobierno.