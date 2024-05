Los pasajeros del transporte interurbano no terminan de asimilar novedades.

Desde que el “No Hay Plata” sentenció la caída de los subsidios al transporte comenzaron una serie de aumentos que no tiene fin. El primer golpe, en enero, fue de 97,4 %. No se había terminado de digerir esta subida cuando en febrero el ERSEP autorizó un “módico” 48%. Pero eso no resultó suficiente; en marzo se autorizó un 32,8 % que tampoco alcanzó.

A partir del viernes 10 de mayo el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) autorizó un incremento del 22% más a las tarifas de los colectivos interurbanos de Córdoba. El primer tramo de este ajuste fue del 11% y ya lo encontraron en vigencia quienes subieron a los colectivos este viernes 10 de mayo.

Pero el próximo 15 de mayo se realizará una nueva audiencia pública en la que se completaría la suba con otro 10%. O sea, 5 meses, 5 subas. El acumulado terminará dando la friolera de 357 % en lo que va de este 2024 en el que “la inflación está bajando”.

Un parche

Como hizo con los aumentos de la electricidad, el gobierno de la provincia ensaya también aquí con parches y curitas. En este caso, la encargada de los anuncios fue la Secretaría de Transporte de la Provincia que comunicó la implementación de un sistema con descuentos que se aplicará por primera vez en los interubranos.

Desde el próximo lunes 13 de mayo, quienes viajen entre las 10 y las 16 horas, fuera de un horario pico muy acotado, pagarán menos. Concretamente seguirán pagando la tarifa sin el aumento del 11% que rige a partir de hoy. Eso hará que el aumento global de su pasaje de enero a la fecha sea “solo” de 278%.

“Esta medida busca promover el uso eficiente de los recursos y garantizar la equidad en el acceso al servicio de transporte público en el área metropolitana y la ciudad de Córdoba para compensar el aumento”, sostiene el comunicado oficial del gobierno.

También agrega que "en esa franja horaria existe el llamado ‘horario valle’, donde históricamente se producen bajas abruptas de cortes de boleto. De esta forma se trata de incentivar al usuario que no necesita viajar en horarios centrales matutinos o vespertinos”.

Cómo acceder

El descuento será paran aquellos servicios que tengan origen y destino en localidades del área metropolitana y la ciudad de Córdoba solamente de lunes a viernes entre las 10 y 16 horas.

Las rebajas se aplicarán a la tarifa plena y no serán acumulable con otros tipos de descuentos. Por su parte, durante los fines de semana cada empresa de transporte podrá optar por mantenerlos o no.

Cabe señalar que a raíz de esta nueva disposición las empresas de transporte deberán presentar el esquema de descuentos que aplicarán y recibir la aprobación por parte del Ersep. Al mismo tiempo, serán los responsables de informar a los usuarios sobre estos cambios.

Cuánto costarán

Un relevamiento rápido indica los valores aproximados que deberán pagar los pasajeros a partir del aumento que comenzó a regir hoy.