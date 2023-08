A sólo dieciseis días del trasplante de hígado por el que tanto luchó, este jueves le dieron el alta transitorio a Florencia Fernández Nieto, la joven de Cruz del Eje que fue intervenida el 1 de agosto pasado en el Hospital Privado de la ciudad de Córdoba.

En diálogo con Canal 10, la chica se mostró feliz junto a su mamá y dijo que se enteró de todo lo que pasó y es “muy fuerte”, ya que no recuerda nada, desde aquel día del amigo en que comenzó la pesadilla para ella y su familia.

Ver: Después del trasplante de hígado, Florencia volvió a sonreír y espera el alta

Al ser consultada por lo que más desea, Florencia dijo que es ver a sus abuelos, algo que deberá esperar al menos un mes, en el que puede tener contacto con muy poca gente y siempre con barbijo.

Florencia contó que tiene que seguir una dieta estricta y cuidados especiales: “No puedo comer casi nada, todo hervido. Y además, usar siempre barbijo cuando estoy con alguien, todo el tiempo”, relató. Por otro lado, dijo que afortunadamente no tiene dolores como consecuencia de la cirugía. “Tengo la panza adormecida, no me duele”, indicó.

La mamá de Florencia, Andrea Nieto, explicó que por ahora no tienen el alta definitiva. Deben esperar 30 días hasta que la medicación haga efecto y la joven desarrolle más defensas en su organismo. “Por ahora, no puede tener contacto con mucha gente, debe estar aislada” para evitar el contagio de cualquier virus.

Ver: Apareció un donante para Florencia y este mismo martes le harán el trasplante de hígado

Andrea, que fue la cara visible de el pedido de ayuda para que se donara el órgano que salvaría a su hija, aprovechó para agradecer a quienes colaboraron de distinta manera con la familia.

“Agradezco a la gente que rezó, a quienes se acercaron a donar sangre para Florencia, a los médicos de Cruz del Eje, a la ambulancia, a los médicos de Córdoba. Es infinita la cantidad de gente a la que tenemos que agradecer”, remarcó la mamá.

Ver: Una joven cordobesa fue internada a la espera de un hígado que le salve la vida

Andrea dijo que tuvo mucho temor por la vida de su hija. “Por eso salí a pedir la donación del hígado a los cuatro vientos”, sostuvo.

Florencia, señaló que “todavía no termino de caer” de todo lo que ocurrió. “Ella se durmió y se despertó así”, acotó su mamá.

Por último, la joven de 18 años, indicó que retomará sus estudios de medicinas apenas pueda hacerlo.

Por su parte, Florencia indicó que el año que viene retomará sus estudios de medicina, que los debió postergar por lo sucedido y aprovechó sus días en la clínica para hablar e interiorizarse con los médicos.