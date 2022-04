Finalmente, y tras varias horas de agonía, el martes por la tarde falleció Margarita Vascunián (52), quien había sido internada en el hospital de Urgencias de Córdoba con muerte cerebral debido a los golpes que le había dado presuntamente su pareja, Fabián Alejandro Romero (57).

Ante las inconsistencias del hombre en su declaración, el fiscal de Violencia Familiar Cristian Griffi, lo detuvo y posteriormente lo imputó de "Homicidio Calificado por Violencia de Género" por el hecho.

Ver también: Murió la mujer hospitalizada con fuertes golpes e investigan a su pareja por femicidio

Si bien el funcionario judicial dijo a Radio Universidad que Romero no tenía antecedentes, luego del trágico desenlace, la comunidad educativa del Ipem 387 Sotero Eugenio Bartolomé, de Agua de Oro, recordó que Romero fue expulsado de su cargo en la institución, tras denuncias de acoso por parte de estudiantes.

En un comunicado, padres y alumnos del colegio lamentaron profundamente la muerte de la mujer, y repudiaron “toda manifestación de violencia por razones de género”.

Además, recordaron las movilizaciones y sentadas que realizaron los jóvenes en octubre de 2021, para lograr ser escuchados por las autoridades educativas, que finalmente expulsaron a un preceptor, un coordinador de curso y tres docentes, entre ellos Romero.

Los antecedentes que nadie tuvo en cuenta

Estudiantes del Ipem 387 se encontraron con una gran resistencia por parte de los directivos de la institución cuando realizaron las denuncias de acoso en contra del ahora presunto femicida y de cuatro hombres más.

Los jóvenes no fueron escuchados ni acompañados por la directora de la institución, Mariana Carranzani y, según recuerdan, no se siguió inmediatamente el protocolo correspondiente, por el contrario, dijeron en su momento que “la directora nos descolgó los carteles que pusimos en la escuela y nos dijo que no hiciéramos una cacería de brujas.”

Ver también: Investigan a docentes del IPEM 387 de Agua de Oro por presunto “acoso y violencia”

Ante el encubrimiento de los acosadores, decidieron sacar la protesta fuera de la escuela, y así, durante varios días de octubre del año pasado, realizaron distintos tipos de protesta, como sentadas frente a la institución educativa.

“Hace muchos años que se sabe que en el Colegio hay acoso por parte de adultos, se presentaron varias denuncias pero nunca se llegó a nada, la primera denuncia se hizo en el 2008. Este año, a partir del testimonio de las chicas que se acercaron al Centro de Estudiantes, empezamos a movilizarnos para que se haga algo”, contaron en ese entonces las estudiantes a Agua de Oro Noticias.

Además, las jóvenes contaron que semanas antes de las protestas “una chica fue a la Dirección a contar su testimonio, la directora la escuchó y le pidió que ella junte más evidencia de otros casos. Pudimos recopilar 12 testimonio en un solo curso, los escribimos en una hoja y se los entregamos.”

“Me mira de manera incómoda, me toca la cintura, me incomoda, me intimida, me halaga, me pone apodos, me toca las piernas, me dice cosas”, decían en sus relatos las víctimas de los acosadores, agregando que “hay cuestiones verbales, toqueteo, contacto físico, entre otras cosas.”

Lo que sorprendió y causó indignación fue la respuesta de la máxima autoridad escolar, Mariana Carranzani, quien les dijo "que atrás de esto había una persona que tenía una familia, un vida profesional, que sin pruebas no podíamos culpar a nadie, todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Finalmente, retiró todos los carteles que habíamos hecho.”

Según recuerdan los estudiantes, finalmente, en horas de la tarde, se hicieron presente las autoridades ministeriales quienes escucharon los reclamos.

“El compromiso de las autoridades ministeriales fue en primer lugar, implementar lo que baja el ministerio en cuanto a la ESI (Educación Sexual Integral), en segundo lugar asegurarse de que todos reciban la Capacitación que marca la Ley Micaela y en tercer lugar que las personas señaladas no concurran ni tengan contacto con estudiantes”, detallaron las madres que participaron de la reunión.

Por su parte,

el Subinspector General de Nivel Medio, Giorgio Pomponio, dijo al programa

, de Radio Universidad,

que los estudiantes se “han sentido intimidados” y que han tenido “algún tipo de contacto físico inadecuado (presuntos tocamientos) para con ellos”. También, “ellos identifican algunos discursos con connotaciones de tipo erótico o sexual”, señaló.

Otra Vuelta de Tuerca

“Se inició un procedimiento administrativo mediante un expediente y como medida preventiva se apartaron del aula a estas personas”, señaladas por los estudiantes, contó el funcionario en octubre del 2021.

Fuentes: archivo y aguadeoronoticias.com.ar