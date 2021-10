Un escenario de preocupación invade a la comunidad educativa del IPEM 387 de Agua de Oro, luego de varios reclamos realizados por alumnos y alumnas por presuntos casos de “acoso” y "violencia verbal".

Al respecto, denunciaron acciones irregulares por parte de un preceptor, un coordinador de curso y tres docentes. Tras los reclamos a las autoridades y, según señalaron, ante la falta de respuesta satisfactoria por parte de las autoridades de la institución durante años (muchos casos datan de años anteriores) intervino finalmente la Subinspección General del Ministerio de Educación.

“Hace muchos años que se sabe que en el Colegio hay acoso por parte de adultos, se presentaron varias denuncias pero nunca se llegó a nada, la primera denuncia se hizo en el 2008. Este año, a partir del testimonio de las chicas que se acercaron al Centro de Estudiantes, empezamos a movilizarnos para que se haga algo”, contaron los estudiantes a aguadeoronoticias.com.ar durante una protesta que se hizo días atrás.

“Me mira de manera incómoda, me toca la cintura, me incomoda, me intimida, me halaga, me pone apodos, me toca las piernas, me dice cosas”, son algunos de los relatos de las víctimas a ese medio periodístico, mientras que desde el Centro de Estudiantes detallaron que “hay cuestiones verbales, toqueteo, contacto físico, entre otras cosas”.

Investigación administrativa y apartamientos

Aunque insisten que demoraron años en obtener una respuesta, estudiantes valoraron la intervención del Ministerio de Educación, a través del Subinspector General de Nivel Medio, Giorgio Pomponio, quien llegó gracias a una denuncia que fue receptada en la dirección de la escuela.

“El lunes me presenté en la institución, a pedido de los estudiantes y habiendo tomado conocimiento de los reclamos, luego del relato tomado por la directora el 6 de octubre por parte de una estudiante por una situación incómoda que había vivido con uno de los agentes”, dijo a Otra Vuelta de Tuerca por Radio Universidad.

Sobre lo denunciado, Pomponio destacó que los estudiantes se “han sentido intimidados” y que han tenido “algún tipo de contacto físico inadecuado (presuntos tocamientos) para con ellos”. También, “ellos identifican algunos discursos con connotaciones de tipo erótico o sexual”, dijo.

El funcionario destacó que ahora se activó el “protocolo de vulneración de derechos” y se procedió a la escucha y contención de los estudiantes, abriéndose un procedimiento administrativo para indagar los hechos denunciados.

“Se inició un procedimiento administrativo mediante un expediente y como medida preventiva se apartaron del aula a estas personas”, señaladas por los estudiantes, dijo. En ese marco, destacó que ya hay una resolución ministerial en tal sentido que dispuso el apartamiento para “dos de los agentes que están más implicados” mientras que se aguarda una definición sobre los otros tres acusados, aunque aclaró que ellos ya no concurren al establecimiento. Sin embargo, esto por ahora no les impide desempeñarse en otras instituciones.

Mientras tanto, aclaró que aún se espera una resolución definitiva de la dirección de Asuntos Legales para determinar si hubo vulneración de derechos y, en ese caso, dar intervención a la Justicia.

Finalmente, sobre la demora en la intervención por parte de su repartición durante los años en que estudiantes sostienen que esto ocurría, Pomponio explicó que en medio de los reclamos se jubiló la directora anterior, por lo que han procedido a intervenir cuando tomaron conocimiento recientemente durante la gestión de la nueva directora.