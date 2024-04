El entomólogo Andrés Visintín se refirió al frío que se viene registrando en las últimas jornadas y explicó que las bajas temperaturas afectan directamente a la población de mosquitos, porque justamente “dependen de la temperatura para su actividad; pero lo que ocurre es que no van a ser lo suficientemente sostenidas en el tiempo como para decir eliminamos a los mosquitos adultos. Algunos sin duda morirán, pero también recordemos que se refugian en el interior de nuestras viviendas donde la temperatura es más agradable y muchos otros también van a sobrevivir”, enfatizó el también profesor de la Universidad Nacional de Córdoba.

El experto remarcó que “cuando llegue el invierno y ya no tengamos mosquitos adultos volando, sí van a estar los huevos, que son los que pasan la época desfavorable y los que aseguran la próxima generación de mosquitos cuando llegue el próximo verano”, dijo Visintín.

El entomólogo aconsejó revisar los jardines y patios en busca de cualquier recipiente que pueda acumular agua por las lloviznas de estos días, y recordó que hay que limpiar los platos que se utilizan debajo de las macetas porque son ideales para que se desarrollen criaderos de mosquitos.

Según explicó el experto a Radio Universidad, en condiciones favorables (no con el clima fresco de estos días) “desde el momento que nace las larvas hasta que emergen los mosquitos adultos del criadero pasan aproximadamente unos 8 días esas condiciones favorables. Pero con este frío que no alcanza a matarlos, si hubiera larvas desarrollándose en el agua en los criaderos, su ciclo se alarga. Es decir: en vez de pasar 8 días para que estén los mosquitos adultos ya volando van a tardar más días en emerger. Necesitaríamos fríos más fuertes para realmente matarlos", indicó el entomólogo.

Por otro lado, y ya apuntando a los gobiernos, Visintín selñaló que en la medida en que siga habiendo casos de dengue, deben continuar las fumigaciones para eliminar mosquitos adultos y evitar la circulación de virus", enfatizó. No obstante, indicó que no hay que fumigar por demás porque la fumigación no es una medida preventiva, sino extrema.

Volviendo al clima, el profesor señaló que se necesita que bajen las temperaturas mínimas, “porque lo que han bajado mucho son las máximas, pero las mínimas no han bajado tanto. Necesitamos que sean más bajas por debajo de 10 grados y sostenidas en el tiempo”, expresó.

En ese aspecto, Visintín se refirió a lo que los expertos están observando con el cambio climático: “la cantidad de días con temperaturas mínimas altas, es cada vez mayor y favorece obviamente a estos mosquitos”

Respecto de la población de mosquitos, dijo que “se siguen manteniendo los patrones de abundancia que veíamos antes. Dos picos de abundancia: uno al comienzo de la época cálida y otro al final y con final del verano y comienzos del otoño este segundo pico siempre es el de mayor abundancia. Lo que sí notamos es que este segundo pico de abundancia, es largo, dura mucho. Otros años notábamos que era abundantes, pero más acotados, más breve”.

¿Qué hacemos sin repelente?

Ante la consulta, el experto dijo que es muy complicada la situación. “Ahora está más fácil con estas temperaturas más bajas porque estamos más abrigados el cuerpo cubierto con ropa y los mosquitos no nos van a picar -estos al menos- a través de la ropa, pero la verdad es que es complicado. Yo no podría decirle de algún repelente casero por el hecho de que todos los repelentes es necesarios que pasen por una serie de de pruebas y ensayos de laboratorios que son muy exhaustivos y son muchos, antes de salir al mercado y ser aprobado no para estar seguros de que de su efectividad de que no irrite la piel de las personas de que no sea tóxico”, dijo Visintín.

Y se refirió a la cantidad de mezclas caseras que se ven en las redes que la gente sugiere, pero advirtió que no está probada su eficacia contra el mosquito, y por ende, contra el dengue.

Escuchá la nota completa: