La cámara de acusación confirmó este jueves la elevación a juicio de una nueva causa judicial contra Ángel Pato Cabrera por violencia de género.

La denuncia fue presentada por la última pareja de del golfista, Micaela Escudero, quien lo acusó de amenazas y coacción reiterada.

"Me mudé a Buenos Aires en 2019 porque no me dejaba tranquila. Yo vivía en Nueva Córdoba y él se me aparecía en mi casa él o la gente que lo rodea, tiene un círculo bastante pesado", explicó la mujer en diálogo con Canal 10 en junio de 2021.

El abogado de la mujer aseguró que Cabrera no tiene más recursos para interponer y esperan la confirmación de la fecha para el comienzo del debate judicial.

El golfista cordobés se encuentra preso en la cárcel de Bouwer después que fuera condenado a dos años de cárcel por violencia de género contra su expareja Cecilia Torres Mana.

La defensa de Cabrera espera que todas la causas restantes en su contra se acumulen en una misma cámara para iniciar un segundo juicio.