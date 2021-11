En el Paseo del Buen Pastor, se llevan adelante las “Jornadas para la prevención de la diabetes y promoción de la salud” organizadas por el Ministerio de Salud de la Provincia donde la comunidad podrá acercarse a los puestos sanitarios para participar en acceder a controles y acciones de promoción de salud.

Hasta el próximo jueves y en el horario de 10 a 15, quienes deseen realizarse los controles podrán hacerlo en el centro cultural de barrio Nueva Córdoba, donde los profesionales de la salud llevan adelante las siguientes tareas:

-Evaluación de personas con diabetes mellitus. Profesionales médicos/as y referentes del programa ProCorDia realizarán exámenes a personas con diabetes, con cupo. También se realizarán extracciones de sangre para medir diferentes parámetros.

-Talleres de promoción y prevención. Sobre alimentación saludable, armado de platos saludables e identificación de alimentos procesados y ultraprocesados. También se realizarán pausas activas y actividades lúdicas.

-Rastreo de factores de riesgo. Se utilizarán herramientas para la evaluación del riesgo cardiovascular y riesgo de diabetes, acompañadas con un examen de toma de tensión arterial, peso, talla y estimación de IMC.

El objetivo de las jornadas es promover hábitos saludables, rastrear a personas que presenten factores de riesgo y controlar a quienes viven con diabetes mellitus. Además, se propone invitar a la población a retomar sus controles médicos y asistir a los centros de salud que les correspondan según su zona sanitaria.

La diabetes es un trastorno que provoca un aumento de azúcar en la sangre (hiperglucemia); existen tres tipos: Tipo 1 (cuando el páncreas no produce insulina), Tipo 2 (cuando el páncreas no puede utilizar correctamente la insulina, o no produce en cantidades suficientes), y Diabetes gestacional (cuando la insulina es menos eficaz durante el embarazo).