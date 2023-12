Fernando Albareda es hijo de un policía que fue secuestrado y desaparecido en 1979 en el ex centro clandestino de detención conocido como La Casa de Hidráulica. Ricardo Fermín Albareda, subcomisario de la Policía de Córdoba que militaba en el PRT y tenía 37 años cuando fue secuestrado y desaparecido por la dictadura cívico-miliatar en septiembre de 1979.

Este viernes cuando abrió la puerta de ingreso para salir a la calle vio que le habían pegado carteles amenazantes, con cruces esvásticas nazis y, además, le habían dejado seis proyectiles de armas de fuego.

“Sos hijo de Terrorista. Se te terminaron los amigos de la Policía. No vayas más a la EZC (escuela) ni a la Jefatura. Va a morir. Te vamos a juntar con tu papito”, dicen algunos de los panfletos anónimos que dejaron en la madrugada en su domicilio.

Ver: Ataque a Radio Nacional Córdoba: un joven rompió los vidrios del ingreso al auditorio

En diálogo con cba24n.com.ar, Albareda contó que no es la primera vez que recibe amenazas, pero hacía mucho tiempo que no se ejercía este tipo de violencia en contra de su familia.

El hecho de que su padre haya sido policía agravó aún más la situación de ser hijo de desaparecidos, ya que durante mucho tiempo sufrió la persecución de miembros de la fuerza que no lograron “democratizarse”.

“En el marco de eso siempre hubo una persecución por parte de la misma Policía hacia mi persona”, contó Fernando. “Fue hace mucho; pensamos que ya era un capítulo superado pero bueno, evidentemente no y a mucha gente le debe estar molestando mi manera de ser, mi manera de actuar”, sostuvo, agregando que “siempre hemos elegido el camino de la Justicia y hemos tenido que comernos años, años, años de tratar de llegar a juicio”, detalló el integrante de HIJOS.

Y agregó: “es un camino que hemos elegido transitar pacíficamente siempre, pero ellos no tienen otro método que no sea la violencia, la negación, la persecución, el amedrentamiento a través del miedo. Esto de dejarnos un cartel anónimamente, cobardemente”, sostuvo el entrevistado.

Ver: Córdoba: detuvieron al que rompió los vidrios de Radio Nacional

“Yo tengo mi padre desaparecido en dictadura, yo pude llevar adelante el juicio”, cuya sentencia fue favorable en 2009 y quedó firme en 2011, explicó Fernando.



“A mí en la calle en la calle nunca nunca me paro nadie de frente para decirme ‘mira, yo soy hijo de tal o soy pariente tal o soy tal y me caes mal sos una porquería, te quiero matar’…”, indicó Albareda, agregando que los actos intimidatorios que se vienen sucediendo en distintos puntos del país “generan preocupación. Ya vimos lo que sucedió con el frente de Radio Nacional en el día de ayer también”.

La víctima se refirió a los discursos de odio que emanan de algunos de los integrantes de La Libertad Avanza, pero argumentó que el triunfo de ese partido en las elecciones “es una consecuencia de algunas políticas o de muchas políticas que los gobiernos nacionales y populares o el peronismo, o quien haya sido en su momento viene fallando” .

Albareda, militante de DDHH, hizo una profunda autocrítica por el gobierno de Alberto Fernández al que apoyó. “Esto viene fallando, y lamentablemente no logramos revertir esa situación. Yo no soy un defensor de los gobiernos que no cumplen con su mandato (…) El gobierno teóricamente nacional y popular o peronista o de centro que que iba a ser lo de Alberto Fernández, terminó siendo la nada misma y le dio origen -hace ya mucho más de dos años- a este tipo de cuestiones que tienen que ver con La Libertad Avanza", reflexionó.

Y agregó que la gestión que termina hoy “fue un pésimo gobierno que generó la brecha desde pobreza, la brecha de hambre, y todas las las posibilidades para que esto ocurriera”, en referencia al triunfo de LLA en las elecciones pasadas.

A quiénes “molesta” Albareda

Albareda explicó que, en el marco del pedido de “Reparación Histórica” solicitado por no saber dónde está el cuerpo de su padre -delito que no prescribió y que según dijo continúa generando dolo- mantuvo distintas reuniones con referentes de la Policía de Córdoba.

Fue recibido por la jefa de los uniformados, Liliana Zárate, “de muy buena manera” y por integrantes de la cúpula policial que muy rápidamente aceptaron el delito que se cometió desde la institución, y sin embargo el expediente está trabajo en dependencias del gobierno de Juan Schiaretti.

Además, contó que en los últimos meses fue invitado desde la Escuela de Cadetes de la Policía a dar charlas sobre DDHH, algo que iba a formalizarse para que forme parte de la currícula de los aspirantes a agentes desde el año próximo.

Ambas cosas estarían molestando a ciertos personajes que aún integran la fuerza policial de Córdoba, quienes serían los que dejaron los carteles y las balas amenazantes.

Por último, Albareda pidió que la tragedia que vivió Argentina en la última dictadura cívico-militar sea de estudio obligatorio en las escuelas para que los niños y adolescentes conozcan lo que sucedió en la historia reciente del país.

Escuchá la nota completa: