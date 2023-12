La cordobesa que sufrió un ACV en México fue operada y su familia pide ayuda para pagar la cirugía

La joven cordobesa que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) en Playa del Carmen, México, fue operada este viernes en una clínica privada. Ante la burocracia de ese país para que la cirugía fuera en un hospital público, la familia decidió que sea intervenida en la Clínica de Mérida Urgencias, ya que cada día que pasaba era contraproducente para su salud.

Si bien la cirugía fue exitosa, los médicos evalúan la evolución que tiene la chica, que luego de presenciar un asesinato, comenzó con convulsiones y cuando fue internada en Playa del Carmen descubrieron que había padecido un ACV.

Juan Camaño, papá de Carolina (31) indicó que los médicos le van a ir sacando de a poco la medicación sedativa y pronto sabrán si le quedará algún tipo de secuela. “Es muy probable que le queden secuelas”, dijo el hombre en diálogo con La Voz.

Por otro lado, el papá de la joven contó el calvario que vivió la familia en las últimas semanas para lograr que Carolina sea operada, ya que no cuentan con el dinero para afrontar la cirugía.

Según denunció, ninguna autoridad argentina en el país ni en México le brindó ayuda. “Se estaba deteriorando. Y ni el gobierno Provincial ni Nacional, ni la embajada hicieron algo”, sostuvo Camaño.

La solidaridad de la gente

Gracias a la difusión que tuvo el caso y al aporte de muchísimas personas, sus familiares y amigos lograron recaudar 26 mil dólares que permitieron operar a Carolina, pero no alcanzó para cubrir el total de los gastos.

Es por eso que la familia necesita juntar 60 mil dólares para pagar los días de internación de la chica. “Estamos endeudados”, señaló el padre, y contó que el hermano de Carolina -que se encuentra en México- lo llamó llorando porque “de la desesperación de pagar lo mínimo para que se hiciera la operación, a mi hijo no le quedó ni para un sándwich”.

A todo esto, la familia de la joven debió contratar a una abogada para que presente una carta formal a la nueva canciller, la también cordobesa Diana Mondino, en la que le solicitarán ayuda urgente ante la gravedad del caso.

La letrada Marina Romano señaló que se comunicó con el cónsul de Playa de Carmen "y me dijo que habló con las autoridades de salud de México, pero no brindó una solución. Carolina no tenía lugar, no tenía camas ni tampoco había gestionado nada en el hospital de Mérida”.

Inmediatamente hizo un pedido de intervención quirúrgica urgente tanto al cónsul como a Cancillería.

La abogada indicó que la falta de respuestas es una omisión y una violación a los derechos constitucionales. Y un abandono extremo que viola las leyes relacionadas a las migraciones.

Romano viajará, este domingo, a Buenos Aires para hacer una presentación formal y presencial ante las nuevas autoridades para conseguir la ayuda económica que la familia solicita, según publica La Voz.

Para ayudar se puede transferir dinero a los alias vanesa.camaño, nicolás.mohn, todos.porcaro (cuenta a nombre de Juan Camaño) o llamar al número 351 6186354, del padre de Carolina.