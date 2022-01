Mientras desde el Gobierno Nacional se anunciaron medidas para aliviar la carga sobre el sistema de distribución eléctrica ante los altísimos niveles de consumo registrados en las últimas jornadas ante la ola de calor, desde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba afirmaron que por ahora no se piensa en "cortes programados" para que el sistema pueda afrontar el impacto de los picos de consumo.

Alfredo Camponovo, vocero de la Epec, justificó las dificultades que atraviesan ante la creciente demanda de usuarios sin el servicio de energía eléctrica, en el hecho histórico de "tres días consecutivos en los que se han roto los récords de consumo en el sistema interconectado provincial y de consumo y de demanda en Córdoba Capital".

En diálogo con el programa "Es por Acá" por radio Universidad, el funcionario remarcó que, a pesar de que las inversiones en infraestructura "superaron los 3.500 millones de pesos" durante 2021, aún persisten problemas de difícil resolución ante los problemas que genera el alto nivel de consumo y demanda por las altas temperaturas.

En esa dirección, remarcó que de acuerdo a la curva registrada hasta cerca del mediodía del jueves, durante la tarde se podría batir otro récord en el pico de demanda, lo que podría profundizar los problemas en el suministro. Sostuvo que los mayores inconvenientes se dan en el sistema de baja tensión, que hace que sectores de algunos barrios se queden sin energía eléctrica.

Al ser consultado acerca de si había alguna posibilidad de resarcimiento en la factura para quienes hayan sufrido cortes, Camponovo sostuvo que "lo que no se consume, no se paga, y nadie paga mientras no tiene servicio" y agregó que desconocía "si había una decisión política es ese sentido", aunque reconoció que "no lo prevé el reglamento de prestación de la empresa".

Ante las altas temperaturas y el uso creciente de equipos de aire acondicionado, "hacen que el sistema esté trabajando sobre exigido", sostuvo Camponovo, que señaló que se han reforzado los equipos de guardias para atender los reclamos. Aún así "es muy difícil" llegar a todos los reclamos en tiempo y forma.

"Creemos que en general, el usuario entiende lo que es la excepcionalidad por la temperatura, pero eso no justifica ni alcanza para mitigar la dificultad que implica estar sin energía eléctrica" dijo Camponovo, tras lo que expresó que se intentará "de acá para lo que queda, buscar las mejores alternativas para poder atacar todos los reclamos, para que la gente recupere el servicio en el menor tiempo posibles".