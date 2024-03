Un hombre de 89 años, identificado como Prado Serapio, fue encontrado muerto el miércoles por la noche por la Policía en su domicilio de barrio Comercial, en la zona sur de la ciudad de Córdoba. A la vez, la esposa del fallecido se encontraba golpeada y deshidratada, por lo que debió ser internada con urgencia.

Quien dio aviso al 911 fue un vecino de la pareja, ya que hacía varios días que no veía al matrimonio por la zona.

“Encontramos al vecino que hacía más o menos 3, 4 días que no iba a la clínica a dializarse y nos asomamos con otro vecino por la tapia, y resulta que estaba su señora en un estado crítico tirada en el suelo y su marido en el interior muerto. Calculamos que hacía más o menos tres días que estaba fallecido el hombre”, dijo Fernando en declaraciones a los SRT.

Y agregó: “Él se dializaba en la clínica Indyec, en la calle Urquiza; iba dos veces a semana y hacía varios días que que no iba y la doctora le llama a uno de los vecinos que que trabaja ahí preguntándole si lo había visto. Ese vecino se acerca a casa y con él vemos que realmente estaba fallecido, estaba muerto”, relató.

La mujer, en tanto, estaba tirada en el suelo también, pero estaba consciente. “Estaba con medio cuerpo desnudo. Se ve que también hacía varios días que estaba, porque se quejaba de que le dolía la espalda, le dolía la cadera…Eso fue todo lo que lo que pudimos ver porque no quisimos tocar nada hasta que llegara a la Policía”, detalló Fernando.

El hombre contó que una madrugada escuchó ruidos: “A mí me llamó la atención la madrugada que parecía el sonido de una oveja, el quejido, porque hay un vecino que justamente tiene una oveja o una cabra y siempre se escucha, pero uno a veces no se fija porque piensa justamente eso. Pero era esta señora", sostuvo.

El vecino relató que la mujer herida no podía ponerse en pie, según le dijo a los uniformados, y sostuvo que -al ser dos personas solas- los ancianos no hacían ruido, no se escuchaban en general desde las casas colindantes.

“Ellos no hablaban mucho con nadie, salvo la señora que por ahí barría la vereda, o se iba a hacer las compras (…) Él solía llamar al verdulero, a la gente del almacén para que le trajera el pan o la verdura. Era todo lo que se sabía y hacía varios días justamente el verdulero y la gente del almacén decían que hacía como tres días que no los veía, así que se supone o se cree que hacía tres días que estaba fallecido el hombre”, cerró Fernando.

El caso causó conmoción en el barrio y se investiga si los ancianos fueron víctimas de un robo a raíz de la inseguridad hay en la ciudad, o si se trató de un caso de violencia intrafamiliar.

Esuchá el informe de Gastón Cossutta para los SRT