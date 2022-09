Impactantes imágenes del incendio en Villa Giardino

Durante todo el jueves, el fuego en Córdoba estuvo fuera de control y las condiciones climáticas no ayudaron. En horas de la noche, el fuego en Villa Giardino es una triste postal que preocupa a los vecinos.

En diálogo con nuestro corresponsal Fabián Aranda, un vecino de barrio La Cañada aseguró que es la primera vez en diez años que ven el fuego tan cerca. "Estamos preocupados no solo por el fuego si no también por el humo", expresó.

Otro vecino remarcó que el tema está complicado y que los Bomberos trabajan para que el fuego no llegue a las casas. "Hay que pedirle a la gente que no venga a mirar", dijo, ya que no ayudan a los trabajos.

De momento, no se habló de evacuar ese barrio pero tanto vecinos como vecinas están atentos a la situación. No obstante, la información oficial da cuenta de que dos familias de otro sector debieron ser evacuadas de manera preventiva.

El Comité de Emergencia con base en esta localidad del Valle de Punilla, brindó un parte de situación cerca de la medianoche. En ese sentido, señala que "en horas de la tarde se reinició un foco en el Basural de Huerta Grande, el que avanzó por la Berna, siguiendo por la zona límite entre Huerta Grande y Villa Giardino hasta llegar al “Romerillo” y las inmediaciones del “Alto San Pedro”, el que actualmente se encuentra activo. Cabe destacar que la cola de incendio más grande se encuentra en ese lugar, donde los Bomberos Voluntarios trabajarán durante las próximas horas en la zona del “Mirador”, con el objetivo de que no se encuentre con otro frente proveniente del lado Este.



Trabajan en el lugar "Bomberos Voluntarios de La Falda, Villa de Soto, Cruz del Eje, San Marcos Sierra y Valle Hermoso; funcionarios de la Secretaría de Gestión de Riesgo de la Provincia, Dirección General de Defensa Civil Provincial; Comité de Defensa Civil Departamental; agentes del Plan Provincial de Manejo del Fuego; personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC); Policía de la provincia de Córdoba Departamental Punilla Norte"

Aclaran además que "mañana de no ser controlado el foco seguirán operando aviones hidrantes y helicópteros del Plan Provincial de Manejo del Fuego y del Gobierno de la Nación.

Finalmente, el documento expresa que "todo el personal afectado al control de este foco cuenta con los insumos necesarios para desarrollar el trabajo, por lo que no es necesaria la colaboración de los vecinos".



Imágenes de Fabián Aranda (SRT).