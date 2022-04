La Agencia Córdoba Cultura programó una nueva semana con eventos culturales para todos los gustos. Música, obras de títeres, muestras fotográficas, visita a taller de arte, cine documental y mucho más para disfrutar.



Agendá tus eventos favoritos:



Lunes 4

A las 19. Cine: Caperucita roja (de Tatiana Mazú, Argentina, 2021). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Dos mujeres, nieta y abuela, discuten sobre historias y contradicciones de género y clase mientras cosen. Entretanto, una nueva generación feminista toma las calles. Repite el martes 5 a las 21 y el miércoles 6 a las 19. Entrada general 150 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

A las 21. Cine: El hombre que vendió su piel (de Kaouther Ania, Francia-Túnez, 2022). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Sam Ali, un refugiado sirio que huyó al Líbano escapando de la guerra, acepta convertirse en el tapiz humano de un afamado tatuador a cambio de un pasaje a Europa. Repite el martes 5 a las 19, el miércoles 6 y el jueves 7 a las 21 y el sábado 9 a las 19. Entrada general 150 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

A las 21.Visita virtual a la muestra de Mónica Jacobo, Museo de las Mujeres.

Violeta, secuela del Pong es la video instalación de Mónica Jacobo. Aquí la artista diseña videojuegos de acción de tono irónico: en Verde aparece el perfil de una ciudad y la dificultad a sortear es la palabra patriarcado; en Secuelas del Pong convertir palabras del masculino al femenino se plantea como el objetivo del juego. Los obstáculos en la obra de Mónica son la posibilidad en la experiencia recíproca y lúdica para abrir a la pregunta. Jacobo produce en un ambiente de transición entre el arte y el entretenimiento en el que la virtualidad pareciera su medio nativo y el feminismo la sustancia que lo compone. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

Martes 5

A las 18.30. Ciclo Cine en el Palacio: El arca Rusa (de Aleksandr Sokúrov, Rusia, 2002). Museo Evita – Palacio Ferreyra - Av. Hipólito Yrigoyen 511

El Museo Evita Palacio Ferreyra inaugurará el ciclo Cine en el Palacio, que contará con la proyección de una serie de largometrajes programados en donde las películas tendrán como protagonistas a los Museos del mundo. El ciclo es al aire libre. Para el inicio del ciclo se proyectará El arca Rusa. El Marqués de Coustine, un diplomático francés del siglo XVIII con una relación de amor/odio hacia Rusia se encuentra en un viaje en el tiempo en el Palacio de Invierno de San Petersburgo -desde los tiempos de Pedro el Grande hasta nuestros días. Con él, un invisible realizador ruso (en off), que está confuso sobre la posición de Rusia en Europa.

A las 19. Nueva exposición en el Museo Dionisi. Museo Palacio Dionisi - Av. Hipólito Yrigoyen 622

Se inaugura en el Palacio Dionisi "Cuatro docenas de calas", la desafiante muestra del fotógrafo Alejandro Kuropatwa con curaduría de Mercedes Claus. El recorrido abarca las catorce salas de exposición del museo y está ordenado a través de cuatro núcleos temáticos que plantean un corredor cronológico por las distintas facetas de la vida del fotógrafo y su vinculación con el arte. Kuropatwa se configuró como un artista que desafió a los límites del lenguaje fotográfico para consagrarlo como una disciplina autónoma comprendida formalmente en la escena del arte argentino. La curadora sostiene que esta exposición propone acercar la enorme contribución del fotógrafo al arte argentino a partir de su experimentación constante con el medio fotográfico y su espíritu desobediente.

A las 20. Ciclo Cine de cabecera: Apocalipsis now (de Francis Ford Coppola, Estados Unidos, 1979). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Durante la guerra de Vietnam, al joven Capitán Willard, un oficial de los servicios de inteligencia del ejército estadounidense, se le ha encomendado entrar en Camboya con la peligrosa misión de eliminar a Kurtz, un coronel renegado que se ha vuelto loco. El capitán deberá ir navegar por el río hasta el corazón de la selva, donde parece ser que Kurtz reina como un buda despótico sobre los miembros de la tribu Montagnard, que le adoran como a un dios. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Músicos Produciendo. Breve encuentro con Julian Reynoso

Julián Reynoso es músico, multi -instrumentista, arreglador y productor. En este video nos comparte algunos fragmentos de la música del Ensamble Tangrama, Barrio Limbo y una canción inédita de su autoría. También nos comenta sobre los últimos trabajos en los que estuvo participando y dónde escucharlos. Instagram: @reynoso_julian. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

Miércoles 6

A las 20. Cine por la Diversidad: Bucarest 12:08 (de Corneliu Porumboiu, Rumania, 2006). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

¿Qué pasaría si 16 años después de la revolución rumana y la caída de Ceaucescu, el dueño de un canal local de televisión rumano ofreciera a dos invitados compartir sus momentos de gloria revolucionaria? Uno es un viejo retirado y eventual Santa Claus, el otro un profesor de historia que acaba de gastarse el sueldo en saldar sus deudas de bebida. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Desde el Atelier de Rubén Menas.

"No tengo un plan. Solo deseo poner en imágenes lo que pienso a través de la pintura o el dibujo. Lo hago en una forma intuitiva y me dejo llevar por lo que va apareciendo a medida que trabajo, con la secreta ambición de que, al ver los resultados, el otro, el afuera, sea alcanzado por las tensiones que yo experimento al pintar. Me interesa aquello que está antes del límite, lo premonitorio, lo que está por suceder, la emoción", expresa el artista. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

Jueves 7

A las 19. Inauguración de la muestra Escenas de Nueva York de Rómulo Macció. Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325

La muestra pertenece a la serie Nueva York del artista Rómulo Macció quien vivió un tiempo en esa ciudad. A pesar de ser un tópico visitado hasta el cansancio por artistas, escritores, directores de cine y fotógrafos, esta serie de pinturas logra resignificar todas las imágenes de Nueva York que se agolpan en nuestra memoria. Conscientemente a veces, inconscientemente otras, Macció deglute y fagocita esas imágenes para devolverlas frescas —recreadas— en sus propias obras. Porque las de Macció son imágenes construidas, elaboradas a partir de una síntesis personalísima que, si bien parten de algunas ideas provistas por la realidad, se alimentan también de la memoria y de toda la carga subjetiva que ésta conlleva. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Cine: Azor (de Andreas Fontana, Suiza-Argentina, 2022). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Yvan De Wiel, un banquero privado de Ginebra, viaja a Argentina en plena dictadura para sustituir a su socio, objeto de los más inquietantes rumores, y desaparecido de la noche a la mañana. Repite el viernes 8 a las 19.30 y el sábado 9 a las 21. Entrada general 150 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

A las 19.30. El Prado del Ganso Verde de Eugenia Cabral. Teatro Real – Sala Azucena Carmona - San Jerónimo 66

El elenco Teatro La Cochera presenta esta obra que es el encuentro de dos hombres, un soldado y un sargento, dos Pérez que existieron en la guerra de Malvinas. La acción dramática ocurre en las trincheras de la batalla del Goose Green, donde la desolación, la falta de información y la incertidumbre, los encuentra con los pocos recursos que cuentan: contar, hablar, entrar en calor, reflexionar, y confundir los datos entrecruzados con la guerra del malón. Festejar el 25 de mayo en el contexto de la batalla, es una desgarradora experiencia. El Belgrano se hunde, escucharon en la radio. Si me salvo, dice el soldado, voy a estudiar arte en la universidad de Córdoba, mientras, sus pies han perdido toda sensibilidad por el congelamiento.

Entradas 500 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com o en boletería del teatro. Repite el viernes 8 y sábado 9 a las 19.30.

A las 20. Lunae, el gran suceso. Teatro Real – Sala Carlos Giménez - San Jerónimo 66

El Elenco Teatral Desafiarte sube a escena con Lunae, el gran suceso. Lunae, lugar donde la naturaleza enfrenta a la biodiversidad en su más profunda complejidad… En ese bosque encantado habitan particulares y extraños animales híbridos, exóticos por su mezcla de diferentes especies, poseen capacidades corporales y comunicativas muy llamativas. Una historia del valor de la biodiversidad en tiempos de subsistencia, cuidado y conservación de las especies que nos hacen humanos en la tierra que habitamos. Luna y Sol como metáfora de convivencia y conductas responsables, desplegadas en territorios que nos subyugan por sus riquezas inigualables que nos hacen únicos… Entradas 500 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 20. Cine: De Sabiondos y Suicidas (de Néstor Pousa y Martín Carrizo, 2021). Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Documental de inicios de la Fiesta Nacional del Tango La Falda 1965-1972. Contiene entrevistas exclusivas con los protagonistas, fotos y documentos inéditos, recortes periodísticos de la época, personajes y anécdotas, audios y videos originales, sus extraordinarias grillas artísticas, recopilados para la emoción y el asombro del espectador. Sobre música interpretada por el grupo faldense Contramano Tango 4 y grabaciones históricas y algunas inéditas, aparecen testimonios de: Osvaldo Piro, Jorge Arduh, Silvio Soldán, Raúl Lavié, el historiador Alfredo Ferrarassi, el periodista Américo Tatián y el cantor local Rodolfo Tulián, entre otros, quienes relatan detalles y entretelones de la génesis del padre de los festivales faldenses. Entrada libre y gratuita.



Ver: “De Sabiondos y Suicidas”, el documental sobre la Fiesta del Tango en La Falda

A las 21. Bendito Jazz. Iglesia de la Compañía de Jesús

Concierto del Seminario de Canto del Teatro del Libertador con dirección de Matías Saccone y un repertorio de Negro spiritual y la Nidaros Jazz Mass de Bob Chilcott. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Córdoba se Anima: Bosquecito de Paulina Muratore

Ciclo de Animación con diferentes técnicas que narran historias muy diversas, seleccionados por APA (Asociación Productoras Animación Córdoba). En esta oportunidad se presenta Bosquecito de Paulina Muratore con técnica de animación 2d Tradicional/digital. Mizu descubre un retoño en el bosque y vuelve todos los días a regarlo. Con el paso de los años, ella y el pequeño árbol crecen, pero el bosque ha sido deforestado. Una tarde de lluvia el bosque se inunda y Mizu intentará salvar su vida con la ayuda de su árbol. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

Viernes 8

A las 20. Irina Dichkovskaia junto a la Orquesta Sinfónica. Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365

La pianista bielorrusa Irina Dichkovskaia se presenta junto a la Orquesta Sinfónica de Córdoba, bajo la batuta del director de orquesta coreano Jongwhi Vakh. El programa reúne En las estepas del Asia Central, poema sinfónico de Alexander Borodin, Rapsodia sobre un tema de Paganini de Sergei Rachmaninoff, con la actuación de la solista invitada, y Sinfonía N°9 Del nuevo mundo de Antonín Dvorak. Entradas desde 900 pesos a través del sitio autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 21. Ciclo Matices: Dúo Non Troppo. Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Concierto por el dúo conformado por Gonzalo Antuña (guitarra) y Evangelina Arce (flauta traversa). Gonzalo Antuña es artista riocuartense egresado del Conservatorio de Música "Julián Aguirre" con la máxima calificación. Recientemente recibió el “Premio Especial” en el “Piazzolla Music Competition” (USA), por los 100 años del nacimiento del compositor, siendo único guitarrista y único argentino laureado entre más de 1500 participantes de los 5 continentes. Brindó conciertos en calidad de solista y dictó clases por diversos países de Latinoamérica y Europa. Evangelina Arce, artista de General Cabrera, se encuentra realizando su trabajo final de Licenciatura en Composición Musical.

En noviembre de 2021 grabó un álbum que actualmente está en proceso de edición y mezcla. Su interés artístico se orienta a la interpretación musical, a la improvisación y a la composición desde una perspectiva interdisciplinar. Entrada 500 pesos.

A las 21. Cultura en el Patio: Juan Martín Medina

El músico Juan Martín Medina presenta “En el sendero", un recorrido por los albores de la música folklórica con una intención de desandar además las pautas del jazz. Partiendo de un anclaje fuerte en conductas estilísticas y repertorio clásico del género folklórico y algunas composiciones nuevas, sugiere y propone un camino desde ese punto de partida pero abierto a seguir buscando en otros lenguajes sin límites, acompañado por Milton Arias en bajo y Martín Barroso en piano. Senderos propios donde las variaciones jazzísticas y la fisonomía folklórica conviven en un trabajo armonioso, con una sonoridad que permite las virtudes del mixturar. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

Sábado 9

A las 10. Entre los divagues y lo ecléctico. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Actividad educativa presencial en el marco de la muestra de dibujo Divages.typo.gráficos expuesta en sala 4. Se realizará un un recorrido por la sala y luego un taller de dibujo en el foyer coordinado por el Prof. Pablo Padilla y la artista Nacha Vollenweider. Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripción previa al mail: educacion@museocaraffa.org.ar

A las 15. Calavera sí chilla. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Actividad educativa presencial en el marco de la muestra Chisporroteo de Pablo Peisino. Se realizará un recorrido por las salas y luego un taller de intervención de remeras con retazos de telas en la sala de creación del museo. Propuesta destinada a adolescentes y adultos. Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripción por teléfono al 4343348/49 interno 215 de lunes a viernes de 8 a 14 o al mail: educacion@museocaraffa.org.ar

A las 15. Ciclo de Cine distendido CEA (Cine Adaptado para niños y niñas con Trastorno de Espectro Autista): "Encanto". Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Por tercer año consecutivo, los primeros sábados de cada mes, se lleva adelante este ciclo de cine adaptado para niños con Trastorno de Espectro Autista. Organizado por TGD Padres TEA y Familias Cea Córdoba en conjunto con la Agencia Córdoba Cultura. En esta oportunidad se proyectará la película Encanto. La entrada es libre y gratuita

A las 18.30. Bailemos... que se acaba el mundo. Casa de la Cultura – Río Cuarto

BiNeural-MonoKultur (Christina Ruf + Ariel Dávila) presenta esta obra en el marco del evento del 10° aniversario de la Casa de la Cultura. Bailemos... que se acaba el mundo, es una performance grupal interactiva que transcurre en un espacio abierto dispuesto como un baile popular, con luces, bola de espejos, guirnaldas de colores y música, entre otros. Entrada libre y gratuita.

A las 19. 10° Aniversario de la Casa de la Cultura Río Cuarto: Diálogos entre planteos estéticos. Casa de la Cultura – Río Cuarto

El 10 de abril de 2012 el multiespacio artístico fue inaugurado con una exposición de artes visuales también llamada Diálogos entre planteos estéticos. En su texto curatorial se detallaba: “Lejos de un discurso unitario, la exposición se extiende como espacio de interacción entre los diferentes planteos estéticos que atraviesan la escena artística de la ciudad”. Transcurrida una década de ese comienzo y habitadas las salas por múltiples proyectos expositivos seleccionados mediante convocatorias, artistas visuales de Río Cuarto, la región y otras provincias fueron enriqueciendo y creando un perfil propio para la Casa de la Cultura de Río Cuarto.



Luego de una remodelación y la apertura de nuevas salas en la planta baja del edificio, la intensión de reversionar la muestra que le dio origen busca hacer convivir en un mismo espacio la amplia gama de propuestas conceptuales y disciplinares de artistas visuales oriundos de la ciudad. Escultura, dibujo, pintura, cerámica escultórica, grabado, fotografía e instalación podrán observarse en el nuevo recorrido que presentan las salas expositivas.



Además, la remodelación de los muros de la sala expositiva permitió hacer visible la habitación del Tesoro del antiguo Banco Hipotecario, símbolo del espacio edilicio en el que se encuentra la Casa de la Cultura de Río Cuarto. Tomando el concepto de “Tesoro”, la propuesta del Área de Artes Visuales durante el 2022 será la de presentar en este nuevo espacio, llamado Sala del Tesoro, producciones artísticas de aquellos maestros que han dado grandes aportes a las artes visuales en la ciudad. En esta primera ocasión serán obras de Herminio Malvino pertenecientes al patrimonio del Museo Municipal de Río Cuarto. Habrá una intervención a cargo del Coro Polifónico Delfino Quirici. Además habrá música en vivo de la mano de Tumbao Trío (jazz) y La blonda y se realizarán entrevistas a personalidades relevantes de la cultura.

A las 20. Música portuguesa y argentina de los siglos XX y XXI. Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365

Recital del Cuarteto Lopes – Graça integrado por Eliot Lawson y Luís Pacheco Cunha (violines), Isabel Pimentel (viola) y Catherine Strynckx (violonchelo), con la soprano Natasa Sibalic y Alejandro Erlich Oliva (contrabajo). Fernando Lopes-Graça, compositor y director, dedicó parte de su obra a la música portuguesa de tradición popular. Entradas desde 700 pesos a través del sitio autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Fiesta Provincial del Teatro: Malvinas, 74 días / 1982. Teatro Real – Sala Carlos Giménez - San Jerónimo 66

En el marco de la Fiesta Provincial del Teatro, con dirección general de Cristina Gómez Comini, la obra se inspira libremente en sucesos ocurridos durante la Guerra de Malvinas y en las épicas de sus protagonistas, ex combatientes de Argentina e Inglaterra que han compartido sus visiones en sitios virtuales que funcionan como un archivo vivo. Entradas desde 400 pesos disponibles en el sitio autoentrada.com y en boletería del teatro de miércoles a domingo desde las 15. Repite el domingo 10 a las 20.

A las 21. Mini recital de Rodrigo Carazo

Músico cordobés criado en Tierra del Fuego, tiene tres discos editados como solista: Ríe río (2013), Oír e ir (2016) y su más reciente álbum Octógono (2020). Su trabajo como cantautor, investigador, docente y productor musical se expande continuamente haciendo de su obra un todo integral.

En este programa se presenta materiales inéditos de un concierto en PICHUATL casa estudio en el valle de Traslasierra en Febrero de 2022. Ríe río y Sabia Suena ambas canciones del disco Oír e ir. Letras y músicas de Carazo y una improvisación con una Kalimba de Tanzania en el museo cultural Rafaela Ishton de la ciudad de Río Grande hace unos años (conmemorando su crianza en la Isla de Tierra del Fuego). Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

Domingo 10

A las 16. Teatro estable de títeres: La Brujita de la escoba mecánica. Teatro Real - Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66

Un grupo de animales del monte se encuentran una mañana asustados por una leyenda: “la brujita de la escoba mecánica”. Esta leyenda popular común entre los animales les da motivo para pasar el día narrando historias tradicionales. La fantasía de cada cuento que narran incide de algún modo en la realidad de los animales. De ese modo, la vida apacible de un día en el monte se irá tiñendo de un carácter fantástico del cual todos los personajes pasarán a formar parte.



Entradas: menores 200, adultos, 400 pesos; disponibles a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 17:30. Festival Música en el Polo. Centro de producción regional Villa María, Polo Audiovisual Córdoba - Bv. Cárcano y Alighieri- Villa María

Se realiza la 3° edición de este festival musical al aire libre y para disfrutar en familia en la localidad de Villa María. Abarcando los diferentes géneros que tienen referentes en la localidad se presentan: Shalaku, La Doble Néstor, Chamán Chamán, y Phyllobates junto al grupo anfitrión La Cantarola. Entrada libre y gratuita

A las 20. Mundos perdidos. Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365

La Banda Sinfónica de la Provincia, bajo la dirección del maestro Andrés Acosta, interpretará música de compositores como Bert Appermont, José Alberto Pina, Steven Reineke y Thomas Doss. Localidades en venta por la web de Autoentrada y en boletería del teatro: 800 pesos, platea, 500 pesos, cazuela, tertulia y paraíso.

A las 21.Visita al taller de Efe Cerámica

Te invitamos a un recorrido por el taller Efe cerámica. Es un taller de exploración y búsqueda del proceso cerámico en torno. Se fabrican piezas utilitarias para el uso cotidiano, acompañando nuestras comidas y transformándose en obras de arte. Se crean alrededor de 100 piezas por mes para restaurantes, tiendas de decoración y pedidos particulares. El proceso de fabricación en torno alfarero genera diferentes tamaños y formas únicas, con dos cocciones de alta temperatura, impermeabilización completa, aptas para horno, microondas y lavavajillas. Se busca que cada pieza sea funcional a la gastronomía del destino con diseño y creatividad.

FB e IG: @efeceramica Correo: efeceramica@gmail.com. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA