Hoy comenzó la sexta audiencia del juicio por el crimen de Blas Correa. Esta mañana se incorporan a la causa las declaraciones de los cuatro jóvenes que viajaban en el vehículo cuando los efectivos comenzaron a disparar la noche del 6 de agosto de 2020. Mateo Natali, quien viajaba en la parte trasera del vehículo, comenzó su declaración luego de que uno de los imputados, el efectivo Javier Alarcón, pidiera ampliar la suya.

"Cuando pasamos el control sentimos impactos y creímos que nos estaban tirando piedras", relató el joven al principio de la audiencia. Contó además que posterior a los disparos Blas les dijo que había sido disparado: “Cuando frenamos vimos que tenia un agujero en la espalda .Yo me noto el buzo lleno de sangre y Blas ya no podía hablar”.

Se espera que el segundo en declarar sea Juan Cruz Camerano que manejaba el auto al momento de encontrarse con el control policial la noche del 6 de agosto de 2020. De finalizar las declaraciones en el día de hoy, continuarán Camila Tosi, acompañante delantera, y Cristóbal Vocos, que también iba en el asiento trasero.

Cuando le preguntaron los motivos por los cuales el vehículo no frenó ante el control policial, Natali respondió: “Creo que fue por el miedo de ver a un policía con el arma desenfundada”. “Al principio yo trataba de tranquilizar a todos creyendo que eran balas de goma”, agregó.

Ya en la primera jornada del juicio, el pasado 7 de septiembre, se refirió a su amistad con Blas: "Siempre fue un chico muy tímido y muy cerrado pero los últimos días lo veíamos más abierto. Era un loco hermoso, un grande, un distinto", contó.

Vale recordar que el pasado miércoles por la tarde se llevó a cabo la quinta audiencia del juicio. Allí los padres de Blas, Soledad Laciar y Fernando Blas Correas, declararon lo vivido la noche de la muerte de su hijo y la falta de contención por parte de las fuerzas policiales.

En la audiencia que ese mismo día, Laciar se mostró conmocionada e hizo referencia a lo ocurrido esa noche. Mencionó en su declaración el accionar del excomisario Gonzalo Cumplido, quien se desempeñaba como subdirector general de Seguridad de Capital Sur la noche del 6 de agosto de 2020.

En este sentido contó: “Dije lo que hablé con Cumplido, y hay cosas que ni siquiera yo sé qué me quiso decir, pero estoy convencida que cuando se siente ahí va a decir lo mismo que me dijo a mí y muchas cosas más que hoy yo no las recuerdo”.

Cumplido fue investigado, y posteriormente sobreseído, en la causa por el asesinato de Blas. En esta instancia, participará como uno de los testigos claves para esclarecer lo sucedido durante el tiroteo y el encubrimiento de la escena.

“Ojalá que haya justicia nada más, yo no busco otra cosa, y si alguna de esas trece personas ahí adentro es inocente no quiero que pague por algo que no hizo”, agregó Laciar una vez finalizada la quinta audiencia.

En el día de ayer, el ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, se refirió a lo sucedido en una entrevista periodística y defendió su accionar tras el asesinato del joven. Dijo además que “volvería a actuar de la misma forma”, y criticó lo dicho por el oficial Cumplido. Laciar respondió al ministro y lo acusó de ser el “responsable político”.

