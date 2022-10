En medio de una gran expectativa, se llevará adelante la decimosexta audiencia en el juicio por el crimen de Blas Correas a manos de la policía, en la que se esperan las declaraciones del ex comisario Gonzalo Cumplido y del ex ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera, quienes en manifestaciones públicas cruzaron mutuas acusaciones.

Manuel Gutiérrez, uno de los abogados querellantes, señaló que “esperan que todo lo manifestado por Cumplido en todos los medios de prensa sea ratificado en la sala con pruebas, que no terminen siendo simples dichos”. En esa dirección dijo que “el que no aporta, tendría que ser procesado”.

Cumplido era subdirector general de Seguridad de Capital Sur de la Policía de Córdoba en la madrugada que ocurrió el asesinato, estuvo imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público pero luego fue sobreseído. Se le recriminaba no haber asistido personalmente al lugar donde se detuvo al auto donde viajaban Blas y los demás ocupantes del automóvil.

El ex policía había adelantado que en el juicio contaría todo lo sucedido. “Todo lo que se me pregunte lo diré en el juicio, como corresponde" y apuntó contra el gobierno de la Provincia. Al ser consultado sobre si intentaron impedir que hable, dijo: “Sí, pero no van a intimidarme, voy a levantar la bandera para que haya justicia por Blas".

“Siendo responsable de la zona sur de la ciudad, entendí que tenía que dar culminada mi carrera. Pedí mi renuncia al día siguiente del hecho de Blas. Soy víctima de un sistema que ha hecho mucho daño", había resaltado en su momento.

"Hay gente tremendamente inescrupulosa que han hecho daño y lo siguen haciendo. La policía, los sillones, el poder, el status que uno no tiene, los pierde a muchos que se hacen dependientes de los funcionarios de turno y se olvidan del personal”, dijo. Al ser consultado tras la renuncia del ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, aseveró: “No puedo ser objetivo con él. Mosquera me arruinó la vida. Es un atorrante”.

Tiempo después, Mosquera respondió a los dichos de Cumplido, afirmando que no se hacía cargo “de personas marginales que utilizaron este caso para montar candidaturas”. Además, el ex funcionario había justificado su accionar y ratificado que ”volvería a actuar de la misma forma".

Por otra parte, aseguró que en el caso siguió las instrucciones dispuestas por el gobernador Schiaretti. “El gobernador se mostró profundamente angustiado e indignado y me dio tres instrucciones: que me contactara con la familia, que me pusiera a disposición del fiscal José Mana, y que abriera de par en par la policía de la provincia de Córdoba para que este hecho se esclarezca. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga”, había dicho Mosquera en su momento.