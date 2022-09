El excomisario Gonzalo Cumplido, quien estaba a cargo de la subdirección general de Seguridad de Capital Sur la trágica madrugada del 6 de agosto del 2020 cuando Blas Correas fue acribillado por policías, dijo una frase que llamó la atención de muchos:“Voy a levantar la bandera para que haya justicia por Blas”

En declaraciones a Mitre Córdoba, el cuestionado comisario, que estuvo imputado en la causa en la que se investigó el homicidio del adolescente, y posteriormente extrañamente quedó desvinculado, dijo además que no tiene nada que esconder.

Sus palabras se dan en el inicio del esperado juicio para dilucidar las responsabilidades que tuvieron 13 policías en el homicidio que conmovió al país, luego de que agentes de la fuerza acribillaran el auto en el que se trasladaba Blas y sus amigos.

Cumplido, que declarará como testigo en el juicio, manifestó que va a levantar la bandera para que “haya justicia por Blas”.

“Todo lo que se me pregunte lo diré en el juicio, como corresponde. Gonzalo Cumplido nunca tuvo nada que esconder”, indicó en tercera persona y agregó: “No haré declaraciones antes que al tribunal. Sería una imprudencia. Lo haré donde corresponde”.

Al ser consultado sobre si desde el gobierno de Juan Schiaretti han intentado impedir que se exprese, el excomisario dijo: “Sí, pero no van a poder intimidarme”.

“No soy una persona mentirosa ni me he conducido de manera maliciosa, he tenido un desempeño policial excelente, he sido víctima de un sistema. Voy a levantar la bandera para que haya justicia por Blas y dos excelentes colegas como Galleguillo y Soria que a mi humilde entender están presos por mandato político y judicial”, señaló Cumplido.

En cuanto a su rol luego del asesinato de Blas, sostuvo que “Siendo responsable de la zona sur de la ciudad, entendí que tenía que dar culminada mi carrera. Pedí mi renuncia al día siguiente del hecho de Blas. Soy víctima de un sistema que ha hecho mucho daño", sostuvo el ex funcionario policia.

Luego agregó que "Hay gente tremendamente inescrupulosa que han hecho daño y lo siguen haciendo. La policía, los sillones, el poder, el status que uno no tiene los pierde a muchos que se hacen dependientes de los funcionarios de turno y se olvidan del personal”, exclamó.

Carpetazos y causas armadas

Según relató el excomisario, a él le inventaron causas. “Me quisieron ´carpetear' a siete meses de haberme salido el retiro obligatorio, salieron a inventarme causas, lamento que el papá de Blas tenga ese concepto de mí, de que he sido un abusador o un acosador en la policía”, dijo Cumplido.

“Nunca he sido un acosador ni nada que se le parezca, se me inventaron causas en el anterior Tribunal de Conducta, padecí muchísimo porque soy víctima de un complot político policial y judicial y con eso me quieren acallar, la pasé mal, me voy a arrepentir toda la vida", sostuvo quien fuera subdirector general de la zona donde acribillaron a Blas.

"Me hice responsable de ese procedimiento policial. Correspondía esto. Que los policías están mal capacitados y entrenados no es sorpresa para nadie. Las malas acciones de muchos hacen que un grupo minúsculos de policías hayan accionado de manera incorrecta”, dijo Cumplido.