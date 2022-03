Luego de más de un año y medio del homicidio de Blas Correa, asesinado por un policía Córdoba en la madrugada del 6 de agosto de 2020, el gobernador Juan Schiaretti recibió en una audiencia privada a la familia del adolescente acribillado por la espalda.

El encuentro, algo que venía reclamando Soledad Laciar, mamá de Blas desde el día de su brutal crimen, tuvo lugar el viernes 11 de marzo, en el despacho del mandatario provincial, pero recién ahora se conoció públicamente. Fue el ministro de Justicia, Julián López, quien ofició de intermediario.

"Fue una charla larga y positiva, porque yo lo estuve esperando mucho tiempo. Me dejó decirle todo lo que pensaba", contó la mamá de Blas a Canal 10, y agregó: "pude mirarlo a los ojos y decirle que sostengo que el gobierno es responsable del asesinato de mi hijo”.

"Apenas llegamos me dijo que sentía mucho lo de mi hijo, le agradecí las condolencias, pero le dije que no iba a buscar eso en estos momentos, que las había esperado (antes)", indicó Soledad.

La mamá del adolescente asesinado contó que llevaba dos preguntas para hacerle al gobernador: "una era por qué ahora sí (la recibía) y antes no, a lo que me contestó que ellos tratan de no involucrarse mientras se está investigando (la justicia de Córdoba finalizó la etapa de instrucción del caso). Le dije que no estaba de acuerdo, que a las 24 horas se sabía absolutamente todo y que como humano, digamos, creía que no había sido buena su reacción. Su silencio había lastimado mucho. Pero que aceptaba su respuesta", señaló Laciar.

"Y la segunda pregunta que le hice era por qué mantenía al ministro de Seguridad (Alfonso Mosquera) , que creo que es el responsable número uno de lo que ocurre hoy con la policía de Córdoba, tanto en seguridad como en inseguridad", sostuvo la mamá del joven muerto.

Además, contó que durante la hora y media que estuvo reunida con Schiaretti, se dio cuenta que en realidad no iba a hacerle ningún reclamo por Blas, sino por todo lo que pasa en Córdoba que involucra a policías de la provincia.

"Por Blas el reclamo lo hago en la justicia. De hecho a la reunión con el gobernador estaba mi abogada, que se lo dije, el cuchillo en la panza para buscar justicia por mi hijo lo tiene él (se refiere a Alejandro Pérez Moreno) pero yo creo que como sociedad merecemos que las cosas estén mejor y la policía hoy está involucrada en tantísimos casos que podemos nombrar, no hace falta que yo se lo diga. No sé qué tan blindado lo tienen", se preguntó la mujer.

Por otro lado, Soledad indicó que no entiende cómo Schiaretti mantiene en su puesto al ministro de Seguridad "porque si yo quiero pensar bien, que es una buena persona Mosquera, creo que no sirve para el cargo, y si no, es una flor de mala persona. Por una u otra razón para mí no debería estar (como ministro de Seguridad)", aseguró la madre de Blas.

Al ser consultada si creía que Mosquera debería estar entre los imputados por el crimen del adolescente, Soledad contestó que aguarda ansiosamente la declaración del ex comisario Gonzalo Cumplido (quien en principio estuvo acusado por el presunto encubrimiento del homicidio del adolescente, y posteriormente fue sobreseído por la justicia). "Yo espero que cuando Cumplido declare, saquen las conclusiones", dijo la mujer.

"Cumplido ha declarado conversaciones que él ha tenido con el ministro de Seguridad, donde lo mandan a arreglar el quilombo de ese día, y la resolución de su fuerza de seguridad fue plantar un arma. Después saquen las conclusiones ustedes", indicó Soledad.

Un año y medio de demora

Al ser consultada sobre si algo hubiese sido diferente si Schiaretti recibía a la familia antes, Laciar indicó que "Yo creo que si él hubiese dicho algo en aquel momento, las cosas hubieran sido totalmente distintas. Hoy están presos (los policías imputados) pero todavía no hay juicio (...) La justicia no dijo que son culpables, todavía. Entonces para mí desde lo humano falló. A veces esta gente está tan blindada cuando están en el poder que uno no lo puede entender", sostuvo la mujer.

No obstante, la mamá de Blas dijo que prefería quedarse con lo positivo del encuentro que mantuvo con el gobernador:" salí de ahí con su compromiso de intentar que las cosas estén mejor", concluyó Soledad.

