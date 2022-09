La Municipalidad le secuestraron la moto a Agustín y, cuando fue al corralón del barrio San Martín, increíblemente no estaba allí.

Así lo afirmó a Canal 10, donde detalló que el pasado 12 de septiembre se presentó en el Tribunal de Faltas para buscar su moto.

En ese momento quiso ver su vehículo pero le dijeron que antes debía pagar el trámite por $77.400, el cual abonó. De esta forma, la Fiscalía le dio el permiso llevando la patente, la tarjeta verde y un flete.

Entonces, Agustín fue con un flete a buscar su moto. Sin embargo, esta no apareció. "El hombre del flete estuvo conmigo adentro del corralón por tres horas buscando la moto y no estaba", afirmó el damnificado.

Además, para poder pagar el costoso trámite debió vender las alianzas de casamiento: "Me iba a casar legalmente el año que viene y las tuve que vender, no me quedó otra porque no me alcanzaba".

Denuncia penal formal

El Dr. Carlos Nayi, quien representa a Agustín en el caso, afirmó que realizaron una denuncia penal formal donde pidieron ser querellantes particulares.

En ese sentido, el abogado afirmó:

"Es un depósito municipal, el Estado tiene una obligación innegable e intransferible de custodiar y preservar bienes de ciudadanos."

Además, señaló que cuando fueron a buscar la moto un agente policial advirtió el faltante de otras partes de otras unidades.

"Es una actividad ilegal generalizada, un fiscal debe intervenir de oficio para determinar todas las responsabilidades", aseguró Nayi.