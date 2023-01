Como cada mes, el Departamento Estadísticas y Tendencias del Centro de Almaceneros de Córdoba realizó el estudio detallados de precios durante diciembre y en su informe preliminar registró una pequeña desaceleración en la suba de los productos, alcanzando en diciembre el 5,35% con respecto al 6,17 registrado en noviembre.

No obstante, el rubro Alimentos y Bebidas, se incrementó un 5,8% en Córdoba en el canal minorista, mientras que el mes anterior lo hizo un 6,8%, registrándose en diciembre una suba inédita de productos para la estación estival, como fideos y azúcar.

“No tenemos (aún) los rubros determinados de cuánto fue que subió cada uno de ellos pero sí alimentos tuvo una suba nuevamente fuerte cercana al 5,8%” para el último mes del año, según señaló Germán Romero, titular de la entidad, a Radio Universidad.

Precios Justos para pocos y la falta de control del Gobierno nacional

Según explicó el almacenero, el programa denominado “Precios Justos”, lanzado solamente para supermercados y grandes superficies, generó una gran distorsión y una suba desproporcionada en el canal minorista que está siendo permitida (por ausencia de controles) por el Gobierno Nacional.

Más allá de lo injusto del plan, Romero destacó que “lo que las empresas tienen que ajustar o acomodar para Precios Justos, en el canal minorista se desmadra, que es donde compra la mayoría de la gente, que no es solamente por elección, sino porque muchas familias no reúnen un volumen monetario importante como para hacer una compra mensual, semanal o quincenal en una gran superficie”, donde sí hay controles.

Al estar precio justos acotado solamente a las grandes superficies, el canal minorista recibe todos los impactos que no se pueden realizar en aquél.

“Ahí nos encontramos no solo con diferencias de precios sino con aumentos sistemáticos . En noviembre, cuando se anunció Precios Justos, antes de esa fecha hubo fortísimos incrementos en productos”, sin ninguna causa, explicó el titular del Centro de Almaceneros de Córdoba.

Romero agregó que “en diciembre mismo, este 5.8% de lo que fue -lo que aumentó- la Canasta Básica Alimetaria, hay productos que han aumentado y no debieran hacerlo porque están fuera de época, por ejemplo fideos y farináceos, la harina misma no tiene lógica que en este período estival se incrementen, sin embargo han tenido fuertes subas incluso el azúcar, que no es habitual que se mueva a esta altura del año”, detalló.

El almacenero recordó que algo similar ocurrió meses atrás “con el aceite, oportunamente, en una parte subsidiada para grandes superficies. En el canal minorista el aceite se fue por las nubes con un incremento del 125% el 7 de septiembre y sigue ocurriendo”, subrayó.

Respecto de esta distorsión de precios que fundamentalmente afecta a los que menos tienen, Romero sostuvo: “si nosotros lo entendemos en una nota, ell Gobierno a través de la Secretaria de Comercio Interior ‘lo tiene muchísimo más claro’”, indicó Romero, apuntando a la cartera que conduce el massita Matías Tombolini.

“Al quedar afuera el canal minorista, al no estar incluido (en los Precios Justos) se le permite directa o indirectamente que -las empresas- allí hagan la diferencia”, expresó el titular del Centro de Almaceneros.

“Cuando no metemos al comercio minorista ni a los comercios de proximidad ni siquiera con una nómina ínfima de productos de aquellos que conforman la canasta básica alimentaria estamos permitiéndole a las empresas que allí equilibren sus finanzas”, concluyó.

