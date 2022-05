Este lunes la fiscalía pidió cotejar el ADN de Diego Concha en el marco del femicidio de Andrea Castana, noticia que sorprendió a muchos.

Tal es así que el mismo Luis Castana, padre de la víctima, habló en el móvil de Canal 10 y expresó que no lo esperaba: "Me sorprendió la noticia porque no entendía, fui a la Fiscalía pero estaban todos ocupados así que no pude hablar con nadie".

Además, señaló que si ordenaron realizar el procedimiento es porque llevaron a cabo una investigación de campo. "Algún dato tienen que tener, hicieron 50 ADN ya, la mitad o más fueron a ojo", agregó.

A su vez, Luis Castana criticó que nuevamente cambiaron de Secretaria en la Fiscalía: "Vamos a empezar la historia otra vez, que se ponga al tanto con todo lo que tiene que leer".

Por otro lado, el padre de Andrea Castana relacionó el caso de su hija con el de Cecilia Basaldúa:

"Los primeros que llegaron (al lugar donde estaba el cuerpo de Basaldúa) fueron el degenerado este de Concha y su grupo"

En ese sentido, remarcó que en el caso del femicidio de Andrea sucedió lo mismo y Concha y su equipo fueron los primeros en arribar al lugar. "Yo hablo mucho con el papá, Daniel (Basaldúa), y no tiene ninguna duda que el cuerpo lo plantaron ahí", afirmó.

Es por este motivo que Luis Castana duda mucho del estado actual del caso del femicidio de su hija:

"No tengo ninguna duda de que fue un crimen por encargo, no fue un crimen al azar como hicieron creer"