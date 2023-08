El ministro de Economía de la Nación y precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, visitó la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) este jueves, en el marco de una gira nacional.

En la oportunidad, luego de un encuentro sobre educación superior desarrollado en la casa de estudios, Massa confirmó que finalmente a fin de mes se pondrá en vigencia el uso de la tarjeta SUBE en Córdoba.

El dato estuvo acompañado de otro que despierta la expectativa por lo que el propio ministro definió como la inminente baja en las tarifas del transporte.

“Estamos trabajando para que a fin de mes podamos anunciar la SUBE en Córdoba, está trabajando el Ministerio de Transporte de la Nación para que los cordobeses no sientan más la discriminación del boleto de colectivo”, dijo al insistir que todo ya está confirmado.

“Esto le bajará el boleto de colectivo a los cordobeses y lo iguala con los habitantes del Gran Buenos Aires”, manifestó Massa al insistir en que un nuevo mecanismo de cálculo permitirá bajar la tarifa.

“Iguala a los cordobeses con los porteños”, insistió.

Sobre la distribución de subsidios para el transporte, indicó: “Nosotros aspiramos a que los subsidios queden en cabeza del trabajador y no de las empresas, porque hay empresarios que dibujan recorridos y después presentan la planilla para cobrar el subsidio".

Por otra parte, sobre el escenario político y económico destacó que “hay especulación sobre todo de algunos sectores que primero apostaron a que Arginina no iba a poder enfrentar su deuda en pesos en el último año y lo logró; que apostaron a que no iba a poder cerrar su acuerdo con el FMI y lo logró; que no iba a poder transitar el daño que la sequía le hacía a la economía argentina por perder 21.000 millones de dólares de exportaciones y con el régimen de administración del comercio exterior lo venimos transitando sin frenar el nivel de actividad en la argentina”.

En tanto, reconoció: “Él último bastión que nos quedó es ir a la especulación sobre el dólar blue”. Igualmente, estimó que esta escalada de la divisa norteamericana no impactará en la inflación, al señalar que la medición no estará cerca del 8% en julio y que, en cambio, se posicionaría a valores de junio, en torno al 6%.

Massa aclaró que su paso por Córdoba es en campaña de cara a las PASO y no como ministro, y que por ello no hubo reuniones con autoridades locales. “Yo vine de campaña y ellos son parte de otra fuerza política”, dijo, explicando las razones por las que no mantuvo encuentros con Juan Scharetti o con Martín Llaryora. En sus palabras elogió a José Manuel de la Sota y dijo que “será un gusto” trabajar con Martín Llaryora y con Daniel Passerini en caso de llegar a la presidencia.

“Venir a la universidad tiene un objetivo que es plantear de cara a la primaria lo que representa para nosotros la universidad pública, gratuita y de calidad”, dijo Massa tras participar del acto en la UNC. En la oportunidad, aprovechó para ratificar su intención en sostener el presupuesto universitario y los sistemas de becas.

Sobre la baja participación que se viene registrando en más de un distrito en las elecciones, Massa dijo que esto se revierte “apelando a que la gente recupere la esperanza”. “Lo que le tenemos que contar a los argentinos es que, más allá de la difícil transición que nos toca recorrer, viene un momento de aumento de producción y exportaciones, que cambia la balanza energética, que mejora la situación del sector industrial”, concluyó.