Damaris Bustamante dio a luz a Benjamín el 23 de abril pasado en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba. Su bebé sobrevivió algunas horas pero finalmente falleció. Apunta directamente a la enfermera Brenda Agüero, quien, según cuenta, la maltrató todo el tiempo y estuvo en contacto casi permanente con la madre y con el bebé.

En diálogo con el Multimedio SRT, Damaris contó que tuvo parto normal " y cuando el bebé nació yo lo tuve, cronológicamente no sé si media hora o una hora, y se lo llevaron porque lo veían molesto, lo veían incómodo. Yo les dije que él estaba bien pero bueno, ellos son los que saben", explicó la mamá.

Sin embargo, "un ratito después me dijeron que a Benja le había dado un paro cardíaco, que se lo iban a llevar a UTI (Unidad de Terapia Intensiva) para un control nada más, que estaba todo bien", dijo la mamá.

Damaris presentía que algo raro estaba pasando, y agregó: "que no estaba todo bien estaba claro porque la Jefa de Neonatología se acercó a mí para decirme que los bebés en ese caso no se salvaban. Lamentaba mucho la situación y nos hablaron de autopsia", contó la mujer.

Al respecto, sostuvo "Nos dijeron que si hacíamos una autopsia no nos iban a dar con certeza el resultado de lo que había pasado, que no valía la pena hacer una autopsia", dijo la mamá, sembrando dudas sobre la jefa del área, Marta Gómez Flores, apartada del cargo cuando la noticia salió en los medios y recientemente imputada de 'omisión de los deberes de funcionario público' por el fiscal Raúl Garzón.

El contacto con la enfermera

Al ser consultada sobre cuándo vio a Brenda Agüero, Damaris contó: "yo a ella la vi en sala de pre parto, en sala de parto, se acercó a mi hijo, ella entró a sala de recuperación donde yo estuve inconsciente. Ella entró a sala de UTI y a sala común donde me trasladaron después para poder estar cerca de UTI", relató la mamá, poniendo a la enfermera detenida en el lugar y la hora del nacimiento y posterior fallecimiento de Benjamín.

La mujer contó que Agüero la maltrató mucho, indicando que "en sala de parto me trató horrible, de la peor manera que se puede tratar a un ser humano. Brenda, la reconozco a ella y hubo otras doctoras, enfermeras, realmente no sé el cargo, pero sí, hubo un equipo realmente que me maltrató mucho", dijo Damaris.

La mujer agregó que en esa violencia obstétrica le marcaron el cuerpo para obligarla a estar acostada, "me dijeron que todo lo que le pasara a mi hijo iba a ser mi culpa .Un monstruo totalmente, yo no tengo otra palabra para describirla -a Agüero-", describió la mamá.

No obstante, Damaris sostuvo que cuando se llevaron a su bebé, la enfermera detenida no estaba, "fueron dos doctoras aparte", señaló.

Tras el fallecimiento del bebé, la madre contó que Agüero se acercó "a decir que lamentaba mucho lo que había pasado con Benja, eso llama mucho la atención. Yo dije 'tanta amabilidad de golpe, con todo el maltrato que me hizo'".

Por último, Damaris indicó que no le sorprende para nada que haya sido la enfermera la que provocó la muerte de los bebés. "Es más, cuando yo la vi en las noticias realmente fue una cosa que me corrió por el cuerpo porque por dentro algo mío me decía que tenía algo que ver esa chica" con el horror vivido en el Neonatal.

