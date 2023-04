El viceintendente Daniel Passerini y candidato a suceder a Martín Llaryora, se refirió al problema del narcotráfico en Rosario y aseguró que en caso de ser intendente no dudaría en pedir la presencia de Gendarmería para colaborar en el combate en la ciudad de Córdoba, si fuera necesario.

“No voy a dudar en tomar las medidas que correspondan en las situaciones de emergencia que se puedan plantear”, dijo en diálogo con el programa “Ponete al día” por radio Universidad. “Córdoba no está en esa situación”, aclaró y comparó la situación con Rosario al afirmar que “hoy tienen allí una situación compleja, pero ya hay una presencia” de fuerzas federales.

Aclaró además que “cuando se habla de las fuerzas federales uno habla de la Gendarmería, el Ejército en el caso de Rosario no está cumpliendo un rol específico, es personal no armado”. Agregó que lo que plantean es "no esperar a que la situación sea irreversible para actuar".

“No queremos que se deje de utilizar ninguna herramienta legal que pueda ser utilizada. En el marco del narcotráfico, es un área de intervención de la Justicia federal y el envío de fuerzas federales tiene que ser inmediato, frente a una situación compleja y la solicitud de un juez”, resaltó.

“En este momento no están dadas las condiciones que se plantean en Rosario”, se ocupó de aclarar Passerini. “La comparación con Córdoba no es la que corresponde, porque la situación de Rosario lleva muchísimos años de involución y de no haber tomado las medidas que correspondía”, remató.

Más adelante, reconoció que en la provincia como en el resto del país, la situación con el problema de la inseguridad existe y se mostró preocupado por el “uso de armas de fuego en muchos delitos, que es cada vez más frecuente”.

“Hemos puesto cámaras de seguridad e implementamos un programa para cuidar los espacios públicos, con personal de cercanía que acompaña a la policía” en el parque Sarmiento, para la prevención del delito, señaló y prometió establecer el mismo programa en “17 corredores de la ciudad, aportando recursos y herramientas para cuidar la seguridad en la vía pública”, aseveró.