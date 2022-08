María Rosa Marcone y Gerardo Rosso, legisladores del bloque opositor Encuentro Vecinal Córdoba, manifestaron mediante un comunicado de prensa su preocupación por la detención de la enfermera en la investigación del Hospital Materno Neonatal. Además advirtieron por las “injerencias” del poder político, y la falta de elementos probatorios.

“Venimos viendo muchas intromisiones del poder político dentro del poder judicial, desde el nombramiento de los máximos responsables hasta resoluciones en las que niegan las posibilidades de participar en las causas”, sostuvo la legisladora Marcone en diálogo con Pensavalle Informa por Radio Universidad.

Actualmente, hay cuatro imputados en la causa, de los cuales solo la enfermera Brenda Agüero está detenida. Mientras que la directora del nosocomio, Liliana Asís, la jefa de Neonatología, Marta Gómez Flores, y la jefa del departamento de Neonatología, están imputadas por omisión de los deberes de funcionario público.

En el comunicado expresaron que: “No tenemos ningún elemento de juicio para saber si Brenda Agüero (la enfermera imputada) es o no culpable. No afirmamos ni una cosa ni la otra, pero advertimos que ya hemos conocido como son los cuatro pasos para construir un culpable sin pruebas".

"No estamos emitiendo un juicio para determinar si ella es o no culpable, no tenemos datos ni forma de saberlo, pero si estamos emitiendo una alerta", remarcó la legisladora provincial.

En este sentido, recordó que "hay toda una cadena de responsabilidades gravísima" que abarca cargos políticos y funcionales. Respecto de la causa, comentó que el fiscal Raúl Garzón "se hizo cargo" de una investigación que no le correspondía por distrito.

Marcone criticó la falta de control en los índices de mortalidad del Neonatal, lo que según la legisladora denota falencias e irresponsabilidades graves. Asimismo, calificó de "malo" el tratamiento de la información y su comunicación a los medios: "No había necesidad de crear miedo y temor que no ayudaba a nada".

"El fiscal suelta la bomba mediática y en una semana tiene detenida a una persona, esto es cuando menos para estar atentos", agregó.

Por otro lado, reprobó el accionar del ministro de Salud, Diego Cardozo. Especialmente la negativa del funcionario a una conferencia de prensa o dar explicaciones ante la Legislatura de Córdoba. "Somos los representantes del pueblo, ir ahí a rendir cuentas es hablar con el pueblo cordobés", dijo Marcone.