El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, le bajó este domingo el tono a los cruces con el presidente Javier Milei, y aseguró que no cree que su objetivo sea "fundir" a las provincias, en medio de la disputa que mantiene con el mandatario nacional por los recortes en fondos y partidas presupuestarias poara la provincia.

Tras fuertes críticas de Milei a Llaryora, entre otros gobernadores y legisladores, el Llaryora dijo que no “se sintió aludido”: "No formo parte del espacio político de La Libertad Avanza y no considero que hayamos traicionado absolutamente nada".

"Votamos lo que estamos convencidos de que es lo mejor para la Argentina. Me opongo también a que bajen el Fondo de Incentivo Docente y al reparto injusto de que mantengan los subsidios al transporte en el AMBA y saquen todos los del interior", agregó.

En esa línea, Llaryora, reiteró que "ninguna persona de bien" quiere “fundir a las provincias y los municipios, y menos el presidente de un país. Lo único que hace es perjudicar a los vecinos que viven en los municipios o en la provincias", añadió.

Según consigna la Agencia Noticias Argentinas, Llaryora señaló además que a la Argentina hay que sacarla "con todos adentro para poder superar esta crisis que es tremenda. Los meses que vienen van a ser muy duros", remató el mandatario cordobés.