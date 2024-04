La Empresa Provincial de Energía (EPEC) lanzó una campaña para que sus clientes, así como los de las cooperativas que brindan el servicio en el interior provincial, puedan recategorizarse para amortiguar el impacto que tendrán los aumentos del servicio.

Según se supo, el 40% de los empadronados en las empresas eléctricas no recibirá subsidio. La provincia advierte que esa proporción es muy superior a la que corresponde y la causa principal es que muchos usuarios no hicieron el trámite para categorizarse correctamente.

Ver: Usuarios pagarán de más con la factura de mayo por estar mal inscriptos en el RASE

En tal sentido, se informó que se podrá hacer el trámite en la web oficial del Gobierno argentino hasta antes del 20 de mayo próximo.

Miles de usuarios quedaron mal categorizados luego de que -a mediados de 2022- la gestión de Alberto Fernández lanzara el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y los dividió en 3 categorías: la N1, de ingresos más altos, no recibirían más subsidios; la N2 para personas con menos ingresos que recibirían subsidios más altos y la N3, que incluía a clase media, con subsidios menores que en la N2.

Aquella inscripción más del 40% de los usuarios de Epec y el 45% de las cooperativas quedó en el segmento N1.

Debido a ese esquema, muchos clientes quedaron en el escalón N1, no porque sus ingresos sean altos (hoy deberían ser mayores a $ 2.706.847), sino porque no se inscribieron y automáticamente pasaron a ese segmento que no recibirá ningún apoyo para el pago de sus facturas de luz o de gas.

Paso a paso: cómo cambiar de categoría

Para iniciar este proceso, hay que ingresa en este sitio web y seleccionar el recuadro verde que indica "Completar el formulario de Inscripción". En tres simples pasos, podrán cargar la información requerida, previa preparación de documentos como la factura de energía eléctrica, DNI, número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años, monto de los ingresos de bolsillo de cada integrante mayor de 18 años y una dirección de correo electrónico.

El primer paso consiste en aceptar que la información proporcionada tiene carácter de declaración jurada y completar todos los datos solicitados.

Luego, se procede al segundo paso, donde se ingresa la información sobre el servicio de energía eléctrica, incluyendo la carga de capturas de pantalla del número de contrato y medidor presentes en la factura.

Finalmente, en el tercer paso se ingresan los detalles del hogar de manera precisa y se envía la solicitud. Al completar este proceso, se asignará un número de gestión y se podrá descargar una constancia del formulario en PDF.

Es fundamental recalcar que, si los ciudadanos ya realizaron este trámite anteriormente y han experimentado cambios en sus datos, es esencial que ingresen en "Modificar o eliminar la solicitud" para corregir la información.

Cómo categoriza el RASE

El régimen de segmentación de subsidios energéticos contempla TRES (3) niveles:

Usuarios del servicio de ingresos altos (N1)Usuarios del servicio de ingresos bajos (N2)Usuarios del servicio de ingresos medios (N3).

Dentro de los usuarios incorporados en el Nivel 1 se encuentran, además de usuarios del servicio de ingresos altos, los usuarios que no hubiesen completado el formulario de inscripción al RASE o hubiesen decidido renunciar al subsidio, tras haber realizado una solicitud y haber sido categorizados como N2 o N3.

A su vez, el RASE está compuesto por los usuarios y usuarias que hayan solicitado mantener el subsidio, y se encuentren en los niveles N2, que recibirán un subsidio parcial, y N3, la categoría que continuará con el subsidio completo de sus consumos.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Todas y todos los usuarios residenciales de los servicios de energía eléctrica y gas natural por red que quieran mantener los subsidios, incluyendo aquellas personas que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo.

Se deberá completar una solicitud por hogar.Sólo podrán completar el formulario personas mayores de 18 años, sean o no titulares del servicio, solicitando el subsidio para un medidor de gas de un único domicilio.

¿Cuáles son las excepciones a la inscripción?

Existen dos casos en los cuales no debe llenarse el formulario de inscripción:

Hogares con personas electrodependiente no deben completar el trámite para solicitar el subsidio de la electricidad, pero sí deben hacerlo para solicitar el de gas.

En los domicilios en que funcionen una entidad de bien público no corresponde hacer el trámite.