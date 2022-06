Este martes el Sindicato de Pasteleros y Afines cerró una paritaria del 60% con sumas no remunerativas y cláusula de revisión para trabajadores de Pizzerías, Fábricas de Churros y casas de Empanadas.

Además, el acuerdo contempla monitoreos para sostener los salarios al ritmo de la inflación.

El Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros, conducido por Luis Hlebowicz, firmó un acuerdo paritario anual con incrementos del 60% sobre los salarios básicos.

En el marco del acuerdo, Hlebowicz expresó:

“Nosotros hemos trazado la línea de que las paritarias tomen de referencia aumentos que partan del 60%, con revisiones con noviembre y diciembre. Es lo que tenemos que hacer por los compañeros y las compañeras, hemos asumido el compromiso”

El acuerdo se efectivizará en seis tramos y en mayo de 2023 los trabajadores tendrán un salario del 60% mayor al que recibirán en el mes de junio de este año.

En julio y agosto tendrán una asignación no remunerativa del 10%, en septiembre y octubre percibirán un aumento en los salarios básicos del 10% y una asignación no remunerativa del 10% y en noviembre y diciembre un aumento del 20% más otra suma no remunerativa del 10%.

En 2023, en enero y febrero tendrán una suba del 30% y un 10% no remunerativo, en marzo y abril tendrán un incremento del 40% más la suma no remunerativa del 10% y, finalmente, en mayo el aumento será del 60% sobre los salarios básicos.